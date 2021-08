Los rituales nos marcan. Estos rituales están frecuentemente sujetos a una periodicidad determinada y una fecha de referencia. Pueden ser diarios, semanales, mensuales o anuales y programables en función del calendario. Entre más corto el periodo y menos condicionante la fecha de inicio, el ritual nos define. El caso posiblemente más común es el ritual de los propósitos de Año Nuevo. ¿Por qué esperar a que sea el primer día de enero para formularlos? ¿Por qué entonces no empezar hoy con un propósito que me vuelva mejor? Esta fecha de hoy puede que no tenga nada especial, pero es igual de importante que cualquier otra. Estamos ahora. Presentes.

Te invito a que hagas la siguiente reflexión: Somos parte de todo el universo. Simplifiquemos al universo como tiempo y espacio. Asociemos tiempo con eternidad y espacio con infinito.

¿Qué es la eternidad? La eternidad es hoy.

¿Qué es el infinito? El infinito soy yo.

¿Yo, hoy, dónde salvo mis propósitos? Yo, hoy, al menos sé que mis propósitos son para ser feliz. Entonces, yo, hoy, haré conciencia de que el prójimo también quiere ser feliz. Porque él también es universo.

Infinito... eternidad.

Yo... hoy.

Deseo, pues, que seas Universo. Que seas feliz sabiendo que todos somos universo.

Hoy, tú y yo, querido lector, empezamos Paralelo 0°. Hagamos de ello nuestro ritual.

Agarren viada.