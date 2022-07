Nosotros los pobres….

El oficio de las universidades es el conocimiento: lo crean a través de la investigación, lo transmiten a través de la academia y lo usan vía las consultorías. Su fin último, no es el individuo, es la sostenibilidad de la sociedad. Ningún caso tiene darle la mejor educación a un individuo que no tenga un compromiso con su comunidad. Las sociedades sostenibles resuelven sus problemas, lo cual les genera independencia tecnológica. Estas sociedades tienen calidad educativa con cobertura1 de alto nivel de escolaridad, lo cual les exige tener maestros con posgrado e investigadores que son esenciales para generar mejores fuentes de empleo, en vez de empleados.

En México, de cada 100 alumnos que ingresan a primaria, 38 logran ingresar a una universidad, de los cuales sólo 27 se gradúan. 38 % de cobertura y 27 % con nivel de licenciatura por cohorte actual.

Sin embargo, hay una gran dispersión. En CDMX se gradúan 46, mientras que en Chiapas 12. Cabe señalar que, de los 5 estados con mayor número de graduados de licenciatura, Morena gobierna sólo en uno. De los 5 estados con menor número de graduados, Morena gobierna en los 5.

La pobreza económica es un factor determinante para la baja cobertura del 38 % en licenciatura. En el 10% de la población con menor ingreso (Decil I), se inscribe el 6 %. Mientras que en el 10 % de la población con mayor ingreso (Decil X) se inscribe el 95 %, como se aprecia en la siguiente gráfica.

A mayor pobreza, mayor necesidad de maestros investigadores. No obstante, pareciera que a México no le importa. En 2018, para preparatoria y licenciatura, México invirtió 4.6% del PIB vs 4.8 % de países del OCDE2, por sus respectivas diferencias del PIB, en dólares por estudiante significa 7,907 vs 17,165. Además, el gasto educativo total ha disminuido en 8% en lo que va del presente sexenio.

En 2021, el Conacyt, en vez de alinear a los investigadores miembros del SNI3 para solucionar el problema de la pobreza, entre tantos otros, empezó a quitarles el apoyo económico en detrimento de nuestra independencia tecnológica y, por consecuencia, mejores empleos. En 2022, el primer punto en la agenda en la visita a EE. UU. era pedir 300 mil visas de trabajo que no puede crear acá por falta de investigadores que encuentren soluciones viables.

Querido lector:

Si tienes educación superior, piensa en la responsabilidad de ese privilegio. Cuando digo que “pareciera que a México no le importa”, es porque tu silencio otorga… No dejes que AMLO hable por ti. Más grave que la nueva viruela del mono, el detrimento de nuestra poca independencia tecnológica hará que a México entero se lo lleve la changada.

Agarren viada.

1) Cobertura: % de infraestructura educativa que incluya a los jóvenes de la misma generación.

2) OCDE: Organización para la cooperación y desarrollo económico.

3) SNI: Sistema Nacional de Investigadores.