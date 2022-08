Feliz aniversario, aún en la zozobra de abrazos fallidos

Hoy Paralelo 0° cumple un año de querer hacer conciencia de lo valioso de la participación ciudadana en la rendición de cuentas para lograr la sostenibilidad de la sociedad. Los balazos de esta semana hacen que no esté de más, un recuento breve de lo expresado durante el primer año.

1) Universo. La eternidad es hoy y el infinito soy yo: el regalo cotidiano de hacer el día significativo.

2) Sostenibilidad. En 3 décadas las familias requieren más perceptores de ingresos, son más pequeñas, crían jóvenes sin tiempo, ni compromiso con su comunidad… México insostenible.

3) Guardianes en turno. La felicidad individual y la sostenibilidad de la sociedad se unifican entre más coinciden tus derechos fundamentales con los derechos humanos.

4) Cohesión social. Los individuos somos seres sociales por naturaleza porque dependemos de otros individuos para sobrevivir, convivir y ser felices. Una sociedad unida jamás sea vencida.

5) CFE: La reforma eléctrica. Como impacta nuestro bolsillo la canasta eléctrica básica de 250 kwh.

6) COP26 Cumbre del cambio climático: Catástrofe climática global en 50 años según tendencia del aumento de la temperatura del planeta. ¿Compromisos de México alineados la reforma eléctrica?

7) Revolución Mexicana, tarea inconclusa. El salario mínimo implantado en 1934 al cierre de 2021 ha aumentado de 124.8 a 141.7 en pesos equivalentes. O sea 19 centavos por año.

8) Voto: Participación ciudadana sexenal. Cuando tras cinco sexenios del llamado “milagro mexicano”, bastaron dos para perder la riqueza ganada por el salario mínimo, el voto castigó al PRI en 1988. Una ciudadanía participativa hubiese dificultado la tentación de la caída del sistema.

9) Educación, la relevancia del nivel educativo: A mayor nivel educativo, mejor poder adquisitivo. Evidencia externa (México vs países del OCDE) e interna (nuestras entidades federativas).

10) Recuento año nuevo.

11-14) Impunidad, educación y constitución I, II, III y IV. Reglas claras, sociedades sostenibles. La constitución mexicana está entre las que más derechos ofrece, más palabras usa, menos valor por derecho crea y menos se acata. México sufre 27.6 millones de delitos al año, de los cuales se denuncian 2.8 millones y sólo se resuelven 300 mil. El 98.85% queda impune. Cuando delinquir no arruina el futuro, la educación difícilmente lo imaginará por ser un antídoto, no un remedio. Esto permea otros ámbitos de la participación ciudadana.

15-18) Revocación de mandato. En los albores de otra dictadura perfecta. ¿Si AMLO se va al final del sexenio podrá controlar a su sucesor con la amenaza de revocarle el mandato? No Votar debilitaría su capacidad de convocatoria para perpetuarse en MORENA en detrimento de nuestra democracia. En lo que va del sexenio México ha caído 14 lugares en el índice de la democracia sólo superando a Honduras, Bolivia, Guatemala, Haití, Nicaragua, Cuba y Venezuela en América latina.

19) Traición a la patria, el ataque a la mayor de las Instituciones y las celebraciones de mayo. Un país educado fomenta el consenso y lo respeta, resulte lo que resulte, porque así se construye una Nación. El desmantelamiento de nuestras Instituciones llega ya hasta la misma noción de Patria.

20) Monsieur Colombe. “La sabiduría inicia con el odio al burgués”. Flaubert. Del burgués cuya identidad se remite a la aceptación de aquellos que tienen mayor poder en materia económica.

21-22) México, ¿Dónde queremos estar I y II? En cuestión de libertad, igualdad, ingreso, no_corrupción y bienestar, en países mejor posicionados, el ingreso no es el mayor, es el mejor distribuido y bien habido. Él de mayor ingreso no tiene el mayor bienestar. La libertad e igualdad bastan para lograr el bienestar. A menor lugar, el bienestar va con la riqueza individual y corrupta… Ahí está México, muy diferente al sueño y la esperanza de Morelos y de todos los insurgentes que nos dieron patria. ¿Qué falta para un México equitativo y justo? De no hacer nada, nuestros sueños y esperanzas tampoco serán realidad para nuestros hijos.

23) Conacyt bajo fuego. ¿De qué sirve la investigación científica y tecnológica? Países con más investigadores de calidad, crean más empresas atractivas y mejores ingresos. México no figura.

24) Migración: ¿Qué negocia AMLO en la reunión bilateral México – EEUU? ¿No sería mejor que nuestro presidente generara mejores empleos en México, en vez de pedir mejores condiciones de vida para los connacionales que no puede retener, o depende cada vez más de sus remesas?

25) Nosotros los pobres…. Las sociedades sostenibles resuelven sus problemas, lo cual les genera independencia tecnológica. A mayor pobreza, mayor necesidad de maestros investigadores. No obstante, pareciera que a México no le importa.

Querido lector,

Ojalá pueda contribuir a generar conciencia colectiva que active tu participación ciudadana que cada vez se vuelve más necesaria.

Agarren viada