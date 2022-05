Traición a la patria, el ataque a la mayor de las Instituciones y las celebraciones de mayo

audima

De los múltiples festejos que mayo celebra están los días del trabajo, del albañil, de la batalla de puebla, de las madres, del maestro, del agricultor, como los principales. Es notable la relación con la Educación de todos ellos. La mamá como formadora temprana de los hijos. El maestro como educador-formador, el trabajo como producto del educado o del educando, el albañil y el agricultor que aprenden su oficio con miras a volverse independientes y la batalla de Puebla que fomenta el patriotismo, como punta de partida hacia un nacionalismo sano.

La lucha de la humanidad por la libertad de que cada individuo escoja lo que quiere ser y hacer ha evolucionado simplificadamente, de una vengativa ley del talión a una preventiva búsqueda de igualdad de oportunidades en su educación. Esta lucha ha adquirido celeridad en los últimos 800 años con la proliferación de las universidades occidentales y la inclusión en la cosmovisión del individuo que la libertad no es posible sin la educación.

Durante la semana pasada se vino exacerbando la noticia de que MORENA denunciará por traición a la patria a los 223 diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica. ¿En dónde se perdió MORENA? La función de los diputados es representarnos, entiendo que también entonces deberíamos ir a la cárcel todos los mexicanos que somos representados por esos 223 diputados. ¿Qué fechas de mayo celebra MORENA? La del trabajo no, no es su función polarizar el Congreso. La del albañil tampoco, le quitaron el seguro popular. La de las madres, solo aquellas sin cáncer de mama y que no requieren apoyo a estancias infantiles. La del maestro, solo a los que se entusiasman con la inclusión de los ideales de la 4T en el libro de texto. La batalla de Puebla menos… no creo que entiendan que la patria es MÉXICO, no MORENA.

Querido lector,

Un país educado fomenta el consenso y lo respeta, resulte lo que resulte, porque así se construye una Nación. El desmantelamiento de nuestras Instituciones llega ya hasta la misma noción de Patria. No dejes que te cautive el cuento de Alicia en el país de las morenillas.

Agarren viada.