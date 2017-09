¡Pueblo chico, infierno grande! Le dieron nombre a una película y hasta a una canción. Y es la triste realidad.Saltó la viborita y asomó la cabeza. Da un nuevo giro el deporte del softbol en The Rosca City.Como en todas las cosas, existen diferencias e intereses.Y ahora se conforma un Comité de este deporte: “Independiente”.Al frente de todo ello está nuestro amigo y compañero Rosario “Chico” Leyva. Él arguye que no habrá divisionismo. Mientras tanto, Juan Carlos Camacho Rojo, director del Instituto Municipal del Deporte, pide no confundir a las jugadoras.El softbol llamado de La Nueva Era ha revolucionado en casa y logró revivir esa llama extinguida de este deporte.Pero la propensión, la inclinación, puede llevar a otro rumbo. Muchos podrán llamar esta rebeldía como inmoral, arbitrario, ilegal, improcedente y caprichoso.Otros, justo, lícito.Pero en nuestra comunidad se puede ver eso y mucho más.Colofón. Y a propósito de renfis, halus, niñiritis, -traducción- “Entre la nostalgia y soledad te encontré a ti”. ¡Ai´sí!Existen muchos referentes sobre estas disparidades.Y en lo particular no estoy de acuerdo, pues vale más la unión, ello hace la fuerza.Pero ejemplos se han dado, como lo de los clubes deportivos o sociales.Club de Veteranos, y luego nació Auténticos, Club de Leones, y llegó después Leones Centro, etcétera. ¡Pero esto es harina de otro costal, hay que amasarlo!