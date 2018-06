Esto es rumorana.com Trout, mejor que todos

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Las ventajas del nudismo saltan a la vista”… Woody Allen..Nadieloiguala.com… ¿Quién discute la aseveración de que Mike Trout (Angelinos) es el mejor de los bigleaguer en este momento?Ya jugar en las Grandes Ligas es haber nacido con habilidades para el deporte más difícil. Ser el mejor de todos durante años, como Trout, es consistencia, profesionalismo. Y ahora es líder en siete departamentos ofensivos, como en jonrones con 23, carreras anotadas 62, bases por bolas 67, porcentaje de embasado más slugging 1.155.A los 26 años, ha jugado siete campañas completas y su promedio al bate más bajo ha sido 287. Cinco veces ha bateado sobre 300, incluso 332 este año, con 48 remolcadas. Es decir, va para su mejor temporada. Además, ha superado a Ichiro Suzuki, Mike Piazza, Vladimir Guerrero y Yogi Berra en WAR.Trout ha sido víctima de dos circunstancias que él no puede controlar…: 1).- Los Angelinos son un equipo nuevo. 2).- El beisbol de la costa oeste carece de cobertura en el centro y en el este. Cuando allá terminan los juegos, alrededor de las 10: 30 de la noche, ya estamos por acá en la 1:30 de la madrugada.Promesaquisqueyana.com… Dominicana ha enviado a las Grandes Ligas peloteros tan buenos como César Cedeño, Cesarín Gerónimo, Felipe Alou, Vladimir Guerrero. Pero si lo que ha demostrado hasta ahora Juan Soto (Nationals) es verdad, a la larga habrá que calificarlo como el mejor de Latinoamérica.Juan ha cumplido años solamente 19 veces, está en una edad cuando la mayoría de los peloteritos profesionales andan por clase A dando bandazos con la rectas de los lanzadores inexpertos. Pero Juan maneja el bate frente el pitcheo de estas alturas con facilidad y efectividad de bigleaguer consagrado.Sonó cuadrangular en su primer turno en Grandes Ligas, nada menos que frente a los Yankees. Y no fue casualidad ni airecitos de buena suerte, porque llegó al juego de anoche, con los Phillies de visita, con 326 de promedio, seis jonrones y 16 impulsadas.Víaoctubre.com… Otra víctima de los horarios son los Diamondbacks. Allá en Phoenix, en medio del desierto, han tenido media temporada extraordinaria, al frente de la división, con 40-33.Una de las causas ha sido Paúl Goldschmidt, quien recientemente ha tenido rachas de seis hits en 12 turnos y de cuatro en ocho. En total batea para 296, 16 jonrones, 40 impulsadas. Lo ayuda Jon Jay, quien en los últimos 19 juegos ha bateado para 417.En el pitcheo también tienen hombres muy valiosos, como Zack Godley, cuyo record es 2-0, 2.92; y Yoshihisa Hrano, quien ha coleccionado 20 ceros en fila.TENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota”, si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”.Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.