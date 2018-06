Esto es rumorana.com más el Hall de la Fama

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- ““El fracaso de los fracasados, no es su fracaso, lo es no volver a intentar”… Proverbio chino.-fueradebalance.com.- Hay equipos de Grandes Ligas 2018 con tremendo poder al bate, pero a la vez con deficiencias en el pitcheo o para embasar corredores. Son rósters sin balance. Por eso, entre los 15 con mayor fuerza al bate hasta ahora hay algunos relegados en los últimos lugares del standing.lamitadelos30,com.- Los 15 del poder, el 50% de las Mayores, y en orden de fuerza…: Yankees, Medias Rojas, Bravos, Indios, Astros, Cerveceros, Dodgers, Marineros, Cachorros, Atléticos, Blue Jays, Cardenales, Angelinos, Diamondbacks y Rockies.deotrostiempos.com.- Observar lo que hace Max Scherzer (Nationals) en esta temporada es disfrutar de un espectáculo especial. Parece un espécimen de otros tiempos, a quien le gusta tirar sus juegos completos, aun cuando solo lo han dejado una vez llegar hasta el final, porque fue una blanqueada, pero tiene promedio de 6.2 innings por juego, 94.2 innings lanzados en 14 apariciones. Con lo extraño que ahora es ganar 20 juegos en una temporada, él va camino a 25 o más, con record de 10-2, 2.00. Y la diferencia entre sus bases por bolas y sus strikeouts es abismal, 22-142. Esta es su temporada 11 de beisbol Mayor, y el 27 de julio celebrará sus 34 años. Parece tener agarrado por las orejas el Trofeo Cy Young del año en la Nacional… ¡Digo yo, ¿no?!...metsenlamuymala.com.- El asombroso desastre de los Mets este año los ha llevado a hacer cosas que nadie se había atrevido en los últimos 40 años, como eso de no anotar en más de un inning en cada uno de nueve juegos consecutivos, de los cuales, ¡por supuesto!, ganaron uno solo. En ese período anotaron apenas ocho carreras. Los últimos en tal agonía habían sido los Atléticos de 1978.paraserdelhalldelafama.com.- El Hall de la Fama de Cooperstown tiene miembros benefactores que contribuyen con anualidades desde 25 hasta mil dólares. A cambio reciben la revista “Mémories”, el libro del año del Hall de la Fama, otras publicaciones, entrada gratis al Museo, el pin de miembro del Hall de la Fama, invitaciones para todos los actos y descuentos en las compras de souvenirs, entre otros beneficios. El Salón de la Fama de México, a ser inaugurado en Monterrey a fines de año, podría crear algo similar…loquevadeayerahoy,com.- El petromacorisano, Miguel Sano, de 25 años, fue sacado del róster de los Twins, pero no para enviarlo a triple A, sino al extended spring training. El año pasado Sano volaba hacia El Juego de Estrellas, y terminó el año con 28 jonrones. Eso se llama inconsistencia. Ahora batea para 203, con 66 strikeout en 37 juegos.ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota”, si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”.“Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.