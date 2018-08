Jesús Estrada Ferreiro no ganó la presidencia municipal por sí mismo. Su triunfo es producto de ese tsunami electoral llamado AMLO. Pero este hecho, lejos de ser una desventaja, hoy es la principal fortaleza del próximo alcalde. Llega al gobierno de Culiacán sin compromisos con los grupos de poder que generalmente controlan y someten a los gobernantes.Nada debe a los empresarios locales, ni a los grupos o partidos políticos. Tampoco a los múltiples membretes de agrupaciones sociales o ciudadanas. Estrada Ferreiro puede dialogar libremente con todos y nadie puede exigirle el cumplimiento acuerdos previos, generalmente establecidos en las penumbras de la política o del dinero fácil.Hasta ahora, todo indica que el próximo alcalde no está sujeto a ese tipo de situaciones. Sus declaraciones de prensa muestran que trabajará en serio y a fondo. Por ejemplo, ya anunció que incluirá en el buró de crédito a los deudores del impuesto predial. Esto es, tiene la decisión de ir contra los grandes propietarios que estrangulan el desarrollo de Culiacán sin pagar impuestos.Inscribir a estos deudores en el buró de crédito sentará un gran precedente. Esta iniciativa pronto será imitada en todo el país. Una buena cobranza es la clave para solucionar el eterno problema de escasez financiera que asfixia a los gobiernos municipales y les impide mejorar los servicios públicos y promover el crecimiento regional.Otro acontecimiento que muestra a Estrada Ferreiro como ajeno a compromisos preestablecidos, son las fuertes críticas que lanzó a los integrantes del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Los describió como “monigotes y paleros”, por nunca alzar la voz en contra de la delincuencia y por proponer cosas que no cumplen.En realidad de poco o nada han servido este tipo de organismos “ciudadanizados”. Pero nadie se había atrevido a decirlo con tanta claridad y contundencia. Existe demasiada complicidad de intereses y, cuando menos, el próximo alcalde de Culiacán ya puso el dedo en la llaga. Ojalá que también se fije en otros organismos “ciudadanizados” cuyo desempeño es bastante cuestionable.También ha sido fuerte la opinión de Estrada Ferreiro en contra del endeudamiento por 347 millones de pesos por parte del actual gobierno de Culiacán. A punto de concluir la administración, carece totalmente de sentido esta deuda. Igualmente fue firme su postura y su argumentación cuando le exigieron paridad de género en los cargos municipales.Además, de manera intencional o no, Estrada Ferreiro dio una cátedra de política al reunirse con el rector de la UAS. Le ofreció colaboración y respaldo gubernamental para que ningún joven se quede sin la posibilidad de realizar estudios universitarios. Ahí, el alcalde electo utilizó un estilo diametralmente opuesto al utilizado por los senadores electos, mismos que se habían interpretado como una declaración de guerra en contra de la institución.