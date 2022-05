Estrada Ferreiro peleará con uñas y dientes; no será fácil quitarle alcaldía

audima

No será fácil. Si el gobernador cree que Jesús Estrada Ferreiro dejará que lo quiten de alcalde, se equivoca. Si los diputados de Morena, encabezados por Feliciano Castro y sus aliados del PRI y del PAN, también piensan que lograrán desaforar al alcalde de Culiacán. Pudieran equivocarse. Los recovecos de la ley, si Estrada Ferreiro se asesora bien, le permitirán no solo responder a las demandas en su contra. Sino también superarlas. La intención de desaforar al alcalde de la capital del estado no es un asunto jurídico. Es 100 por ciento político, y como tal debe ser tratado. Efectivamente, hay muchos factores en contra de Estrada Ferreiro. Pero también los hay contra el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez. Parecidos y hasta peores. Hay elementos que indican que el gobernador Rubén Rocha Moya cuenta ya con la autorización de “ya saben quién” para que el Congreso del Estado ponga en el banquillo de los acusados a Estrada Ferreiro. Pero la ley es la ley. Un desafuero no es cualquier cosa. Tanto en lo jurídico y que podría llegar si es necesario a tribunales, como en lo político, donde los actores que participan tendrán mucho qué hacer en adelante. La situación no es tan fácil como pudiera estarse viendo de parte de quienes buscan sacar de la alcaldía a Estrada Ferreiro. Tendrán que ser muy cuidadosos en el respeto al procedimiento legal. Porque no se dejará. Y peleará hasta en los tribunales. La pelea apenas comienza.

Podredumbre en palacio. La venta de ascensos en la Policía Municipal ya está probada. Ahora lo que queda aclarar es quién o quiénes estaban atrás de este negocio turbio. Y el propio secretario de Seguridad Pública, Juan Ramón Alfaro, a quien ya desde palacio señalan como culpable, puso en la mesa un tema que debe profundizarse. Quien autoriza los ascensos en la Policía Municipal. ¿Y quién creen que es? Pues el presidente municipal. Así o más claro. Algo muy delicado debe estar sucediendo al interior de Seguridad Pública para que el alcalde Luis Guillermo Benítez (quien es el único responsable de autorizar ascensos) haya tronado en contra de su jefe policiaco. Hace unas semanas circuló la versión de que el titular de la Policía Municipal, Juan Ramón Alfaro, dejaba la corporación. Se dijo porque ya se estaba jubilando. Incluso, se confirmó que el jefe de la Policía ya estaba prácticamente fuera. ¿Pero qué pasó? No se sabe, lo cierto es que el mismo alcalde salió a decir que no era cierto. Que Alfaro seguía en el cargo. Pero ahora las cosas cambiaron. Y el alcalde se lanzó contra su propio jefe de Policía, y sin respetar a su familia, se lanzó en contra de ella asegurando que repartió ascensos a su hija y otros familiares. El asunto de los pagos que se hicieron para alcanzar ascensos llegó hasta las mismísimas puertas del palacio municipal. Y si el alcalde era el único legalmente autorizado para otorgar ascensos, entonces, ¿a quién se los dieron? O también: ¿Quién los recibió a nombre de? Interesante.

La deuda que viene. El alcalde Luis Guillermo Benítez quiere un crédito. Y para ello ya convenció a algunos regidores, como es el caso del coordinador de la Comisión de Hacienda, Bernardo Alcaraz. Quiere “El Químico” 60 millones. Y será interesante conocer la posición del Congreso del Estado en torno a este endeudamiento al que pretenden llevar a la comuna mazatleca. Esos 60 millones de pesos los quiere destinar “El Químico” para la compra de 10 camiones recolectores de basura. ¿Se imaginan cuántos camiones de esos y patrullas pudieran haberse comprado con los más de 141 millones de pesos que se entregaron a Nafta?