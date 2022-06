Estrada Ferreiro sería inhabilitado

El día de hoy, en sesión secreta en el Congreso del Estado, estarán subiendo al pleno el juicio político contra el exalcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro por la denuncia de falta de pago a las viudas de policías. Así que todo indica que será inhabilitado para ocupar cargos públicos. Por cierto, todavía queda pendiente el juicio político contra Estrada Ferreiro por negar el descuento de 50 por ciento en el pago de servicios a jubilados, discapacitados y adultos mayores. Estará muy interesante la actividad en el Congreso de Sinaloa, seguramente temprano estará sesionando la Comisión Instructora.

Hay que señalar que evidentemente la estrategia de Jesús Estrada es victimizarse, nada más alejado de la realidad, solo basta con revisar los dos juicios políticos que tiene en su contra, primero, por no pagarles a viudas de policías; y, el segundo, por negar descuentos a población vulnerable. Estas denuncias lo pintan de cuerpo entero.

Ahora, el expresidente municipal no puede venir a ponerse como la víctima y acusar que tiene al Estado encima. Recordemos que cuando estuvo en funciones lo caracterizaba un trato despótico y autoritario. La prueba es que se peleó con comerciantes, locatarios, pepenadores, diputados, medios y hasta con el gobernador de su mismo partido.

Tampoco se puede perder de vista que el reciente desafuero y destitución a la alcaldía de Culiacán viene porque no quiso atender ni pagarles a viudas de policías, además, súmele que las habría insultado. ¿Es capaz? Ahí están las declaraciones que hizo contra la secretaria de Educación, contra quien ejerció violencia política de genero.

Así que, muy atentos porque el exalcalde Jesús Estrada le apuesta a la estrategia de victimizarse, es su último recurso, quiere imponer la narrativa de que está solo, nomás acompañado por Dios, y se quedará sin dinero por pagar su defensa. Hoy, podría ser inhabilitado para ocupar cargos públicos.

DESTACADO. A domicilio le llevaron mensaje al alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, que es el que sigue en la lista de despedidos. No es para menos, ayer en la conferencia semanera, el gobernador Rubén Rocha Moya mandó un mensaje a los presidentes municipales para que no hagan negocios con una empresa de luminarias que incumple.

“El saco”, efectivamente, le quedó al “Químico” Benítez, es más, fue hecho a la medida, porque el gobierno de Mazatlán ha sido muy cuestionado y señalado por comprarle 2 mil lámparas led con un monto superior a los 400 millones de pesos a la empresa que no cumple, peor aún, no hubo licitaciones, el beneficio fue por adjudicación directa.

El mensajero fue el dirigente de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, Sergio Torres Félix, que le dijo a Luis Guillermo Benítez que “cuando veas las barbas de tu vecino rasurar, pon las tuyas a remojar”, en referencia al recién desaforado alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro.

Muy a su estilo, durante la conferencia naranja en Mazatlán, Sergio Torres adelantó que el siguiente desaforado será el “Químico” Benítez porque tiene similitudes a Estrada, como conducirse con prepotencia en el ejercicio del gobierno, mal manejo de recursos públicos, así como maltrato y agraviar a los ciudadanos y medios de comunicación. Al tiempo.

MEMORIA POLÍTICA. “Tratar a los demás como uno quisiera ser tratado, es el medio más seguro de agradar que yo conozco”: Conde de Chesterfield.