Estresan a la ANDIS

Continúa el malestar entre la proveeduría de insumos para la salud por el ya no injustificable incumplimiento de pago a proveedores de la llamada compra consolidada de medicamentos, que coordina el IMSS desde el sexenio pasado, cuando Felipe Calderón lo echó a andar.



El Issste, con un adeudo de dos mil 800 millones de pesos, y más de una docena de gobiernos estatales, entre los que sobresale el Estado de México, con una deuda que alcanza los dos mil 300 millones, violan las bases de licitación al no cumplir con la contraprestación obligatoria por ley.



Los quejosos, agrupados en la Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos para la Salud (ANDIS) han manifestado en múltiples ocasiones que el adeudo de las instituciones y dependencias a sus agremiados asciende a nueve mil 500 millones de pesos entre 2016 y 2017.

Sin embargo, en algunos entidades como es el caso del Estado de México, incluso ha venido creciendo durante el primer trimestre de 2018. La deuda histórica la dejó la administración de Eruviel Ávila. Durante su gobierno el personaje clave fue César Gómez Monge.



En 2003 fue candidato a la presidencia municipal de Naucalpan a tan solo sus 18 años. El PRI lo veía como un joven valor con mucha madera política. Sin embargo perdió y años después lo arropa el entonces presidente de Huixquilucan, Adrián Fuentes, quien lo recomienda a Ávila Villegas.



El entonces gobernador le compra la idea de incorporarlo a su gabinete, inicialmente en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municpios (Issemym) y posteriormente como secretario de Salud, posición en la que se manejó con total manga ancha operativa, pero sobre todo, financieramente.



Por lo que hace a Issste, el adeudo de pasivos 2017 asciende a dos mil 200 millones de pesos más 669 millones correspondientes ahora a pedidos surtidos del ejercicio 2018. Es decir, el organismo que comanda ahora Florentino Castro ya anda por los dos mil 800 millones.



La intempestiva salida del exdirector general, José Reyes Baeza, también ex gobernador de Chihuahua, en la búsqueda de una senaduría, ha despertado diversos rumores de presuntos desvíos de recursos para campañas electorales de su partido, obvio la suya incluida.



Los dos mil 800 millones de pesos del Issste, más los dos mil 300 millones de pasivos del mencionado Issemym, el Instituto de Salud del Estado de México (Isem) y el Instituto Materno Infantil del Estado de México (Imiem) representan 54% de los adeudos a la ANDIS.



ICA-CARSO-ALSTOM

A la callada, Miguel Ángel Mancera dejó en el escritorio del gobierno de la Ciudad de México algo más que su renuncia: un regalo de despedida para ICA. En realidad, para el consorcio integrado por esa constructora presidida por Bernardo Quintana, su socio Carlos Slim, mandamás de Carso, y la francesa Alstom, que capitanea Rodelmar Ocampo. Estamos hablando de cinco grandes inmuebles del gobierno local en un fideicomiso por un valor de dos mil 600 millones de pesos, con lo cual el consorcio constructor de la Línea 12 del Metro se da por pagado. Al final, y tras cuatro años de litigios con Mancera, los contratistas dan por finiquitado de forma definitiva el pleito que les heredó Marcelo Ebrard y en donde el gobierno capitalino pretendía que se les resarciera cuatro mil millones de pesos por obras inconclusas, mal hechas y sobrevaloradas, cosa que al final un juez revirtió en contra de la administración mancerista. Hay una segunda parte todavía más relevante de este convenio: el acuerdo que las empresas realizaron entre sí. Pero de ello le platicamos después.



PRODINAL VS TYSON

Las negociaciones que siguen con los bancos acreedores, paralelas a la etapa de pre concurso mercantil, son las de Prodinal (Productos Innovadores Alimenticios). Desde octubre del año pasado esta compañía de Arturo Grande gestiona con un conjunto de bancos y una treintena de arrendadoras un pasivo cercano a los mil 500 millones de pesos. BBVA-Bancomer, Citibanamex, Banorte, Santander, HSBC, Invex, Actinver, Unifin y Engenium, entre otros, trataron de crear un frente común y negociar en bloque pero no prosperó. Una Plan B para sacar del atolladero a esta compañía pudiera ser que un banco absorbiera el pasivo total. BBVA-Bancomer, que lleva Eduardo Osuna, y Actinver, de Héctor Madero, son los más expuestos. Como dato adicional decir que independiente a la reestructura, Prodinal tiene un litigio potencial con quien fuera su principal cliente, la estadounidense Tyson, que maneja Rick Thomason.



IFM HEREDA TEMA

Ahora que el fondo australiano IFM Investor completó la adquisición del 100% de las acciones de OHL Concesiones, habrá que ver el tratamiento que los nuevos dueños dan a las gestiones que desde hace meses sostienen con su subcontratista, Constructora de Proyectos Viales de México (CPVM). Esta compañía, que descolgaba de OHL España, que comanda Juan Miguel Villa-Mir, es la que está ejecutando la obra Atlacomulco-Atizapan, que a tres años de haber sido asignada apenas registra un avance de 7%. La matriz le ha transferido recursos por casi mil millones de pesos, de los que se han aplicado prácticamente la mitad. El asunto es que CPVM había venido presionando a los hispanos en Madrid para que les den más dinero para acelerar la edificación de esa autopista y aquéllos no quisieron ceder. A ver cómo les va con IFM.