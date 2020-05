Estudiantes estudiosos estudiando en la pandemia

Para los universitarios y los padres de familia que ya no llevan la cuenta en el calendario, el día de ayer fue el Día del Estudiante, y por eso EL DEBATE organizó una mesa de análisis “en vivo” (cada quien en sus respectivas casas) donde yo pude participar junto con otros cuatro estudiantes para comentar la vida universitaria de hoy en día tras la pandemia. La verdad, no le había dado tantas vueltas al asunto, cuando me dijeron que no regresaría a la Ibero me enfoqué en poder sacar los trabajos a como diera lugar (el lugar siendo Mochis, en vez de CDMX), pero en realidad sí ha sido un reto para los estudiantes y los maestros en todo México no solamente las clases, sino todo el sistema de aprendizaje.

A pesar de que los que participamos en el “en vivo” éramos de diferentes universidades y hasta de diferentes carreras, todos estábamos pasando más o menos por las mismas dificultades: Que los problemas en Zoom, que son muchas las entregas, que luego el flojo se agarra del problema de conexión para no trabajar, etcétera. Y esto no solamente nos ha pasado a los universitarios, sino también les han sacado varias “canas verdes” a los de prepa y hasta a las mamás y papás que ayudan a sus hijos en primaria, secundaria y kínder (porque los de kínder también tienen cosas por aprender).

Por ejemplo, mi hermano, (que va en primero de secundaria) es hora que no termina las tareas de tantas que les han dado los profesores, veo al pobre Mario hasta con sesión fotográfica de sus ejercicios de Educación Física para comprobar que sí los hizo, pero sobre todo, veo a mi pobre madre correteando al Mario nomás para que sí ponga atención.

Y como ella, está mi tía Sultana, con tres niños de menos de 10 teniendo que ser mamá y maestra al mismo tiempo. En fin, así estemos estudiando verbos, o exponiendo tesis, la manera de aprender está cambiando y nos está poniendo a todos a estudiar, y para los que celebran uno de sus últimos días de estudiante (o los graduados) como la Marina Ortiz, la Mariandy Ivich y la María José Obana; la toga y el birrete no fueron necesarios pero algo sí, YA PASARON, así que celebren y festejen en casa, como quiera ya no hay ley seca y Safaera regresó a Spotify.

Felicidades a todos los estudiantes de escuela y a los estudiantes del mundo, porque al fin y al cabo, siempre hay algo que aprender. Ana en Rose.