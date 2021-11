Estudiar en escuela pública o privada.

Espero que estés bien, quiero decirte mi opinión sobre lo que muchos pueden debatir en cuanto a donde es el mejor lugar para estudiar.

Un día una persona me pregunto que si en que universidad estudiaba y me empezó a decir que no servía porque no era publica y que era mejor estar en esa rama, yo mejor no opine y lo que quiero decir es esto, me da tristeza que las personas creen que por estudiar en universidad privada nos regalan calificación que no sufrimos y que somos hijos de papa, la realidad es que sufrimos lo mismo que una escuela pública, a lo mejor tenemos más derechos ya que el complejo de coordinación escolar esta más atenta a la necesidad de un grupo estudiantil, que no hay corrupción como la que cuentan alumnos de escuelas abiertas y que también tenemos mejores instalaciones y eso es algo que me gusta más de la escuela donde estudio.

Leer más: De revueltas y su nieto

Ni te dejes llevar por la opinión de algunos sea donde sea que estudies, si eres bueno en lo que estas lo serás siempre, como dice el dicho el perico donde quiera es verde.