Evasión e insatisfacción

Más allá de la Presidencia de la república, el PRI tiene más que perder en este proceso electivo; según las proyecciones, perderá la mayor parte de las gubernaturas, así como la mayoría de escaños del Congreso. Estados estratégicos por el número de electores, en los cuales habrá elecciones concurrentes, ya no son gobernados por el PRI: es el caso de Veracruz, Puebla, el DF, Morelos, Tabasco y Guanajuato, sumándose a dichas entidades la probable derrota del PRI en Chiapas y Jalisco. Solo en Yucatán, de las nueve gubernaturas en juego, podría obtener victorias. Además, según la encuesta de Mitofsky, dada a conocer este viernes, la “preferencia efectiva” en la votación para diputados federales coloca al tricolor con el 17.5 por ciento de intención de voto, frente a un 23.4 del PAN y 31.5 por ciento de Morena. Lo cual, si se confirma en las urnas, significará la peor derrota para el PRI, porque no solo estaría en tercer sitio en preferencias para la presidencia, sino que sería una fuerza menguada en el Congreso de la Unión y en las gubernaturas. ¿Será?Si la derrota del PRI se concreta el primero de julio, como prevén las encuestas, deberán de reconocer que su “sepultura” la construyeron desde adentro, y que en 2012 el pueblo mexicano les dio una nueva oportunidad para gobernar el país; sin embargo, después de décadas de excesos de algunos gobernantes del PRI, en vez de cumplir las promesas y hacer la renovación política y partidaria que dijeron, Enrique Peña Nieto se dedicó a profundizar la corrupción, inseguridad, pobreza y desigualdad. ¿O no?El crecimiento de López Obrador no obedece solo a su persistencia, sino a la insatisfacción colectiva, los errores y excesos de gobernantes priistas y panistas. ¿O no?El de Sinaloa es un Congreso de suplentes, porque la mayoría de los diputados solicitó permiso para irse a contender de nuevo, pero su mayor falla no fue quedar acéfalo de propietarios, sino de conocimiento de los temas y la poca voluntad política para abordar los casos que les atañe resolver.La singular confrontación que existe entre el fiscal del estado y el titular del Poder Judicial, así como el desenlace que ha tenido la supuesta denuncia penal en contra de este último, es tema que debieran abordar los legisladores locales porque ambos fueron electos por el Congreso del Estado y a nadie más que a los diputados les corresponde convocarlos y revisar el caso, y no portarse como el avestruz que esconden la cabeza para evadir problemas.No es un asunto menor, ni debiera apostarse al olvido, es grave que el titular del Poder Judicial acuse de “presiones externas para vulnerar la autonomía del Poder Judicial”, así como también es grave que el titular de la Fiscalía haya filtrado información reservada y vulnerado el debido proceso. Igual de delicado es que los jueces y magistrados, que se supone deben ser neutrales en caso de denuncias penales, de antemano hayan tomado partido; peor aún, que el Poder Legislativo se haga “como que no ve” un conflicto entre titulares de dos poderes. ¿O no?Los del PRI no son los únicos que enfrentan dificultades y rechazo en la elección; el PAN también está cosechando lo que ha sembrado; en Sinaloa, de segunda pasaron a tercera fuerza en 2016, ahora le apuestan a la alianza con el PAS-PRD; sin embargo, se ve poco probable que se repongan en la contienda. ¿Será?