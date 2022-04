La gran oportunidad del Día de la Tierra

audima

Desde su incepción en 1970, El Día de la Tierra nos ha dado la oportunidad de reflexionar sobre nuestra relación con la naturaleza, y la urgencia de prevenir su destrucción por una sed de consumo.

Para ubicarnos, el biólogo y naturalista de la Universidad de Oxford, Charles Foster, nos urge un cambio de perspectiva:

“Siéntese al aire libre una noche en un lugar aislado… Luego camine tranquilamente hacia una carretera. El primer automóvil parecerá un regimiento de tanques. Te sentirás violado y sentirás que la tierra es violada. Notarás en ti mismo, tal vez con sorpresa que, dado que tanto tú como la tierra son violados, debe haber una solidaridad previamente no reconocida entre tú y la tierra.”

Es difícil, tal vez, pensar en un gesto tan personal, tan sencillo en los últimos días (ojalá) de una pandemia que ha cobrado 6 millones de vidas, durante una matanza industrial en Europa que ha despertado temores de una tercera guerra mundial, y dentro de un ambiente político hiperpolarizado que retrata tus conciudadanos como posibles enemigos (es igual en EUA). Pero, es crítico pensar y actuar así, porque las mismas distracciones y la apatía que producen, nos acallan y ensordecen a los avisos, cada vez más terribles, del tamaño y rapidez del daño hecho por el cambio climático.

Y son gravísimos. Según el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU (IPCC), necesitamos reducciones grandes en las emisiones si la humanidad quiere evitar una catástrofe climática y mantener el calentamiento global entre 1,5 y 2 grados. Es posible hacerlo, pero para ello será necesario que las emisiones lleguen a su máximo, a más tardar, en 2025, y después caigan dramáticamente. El reporte habla en términos de mantener un “planeta habitable”durante este siglo.

Acciones que han recibido mucha atención, como la compra de la Refinería Dos Bocas, y el relajamiento de las protecciones marinas para el totoaba y la vaquita marina, retratan una política ambiental retrasada en México. Pero, la realidad es más compleja.

Según el Índice de Desempeño Ambiental 2021 de la Universidad de Yale, México ocupa el lugar 51 de 180 países.

En las Américas, la calificación de México es muy similar a las de Colombia, Costa Rica, Argentina y Brasil. Dentro del G-20 (las economías más grandes del mundo), México sale peor que el Sur de Corea, pero mucho mejor que Sudáfrica, Turquía, China e Indonesia.

Estudiando los indicadores particulares, destaca el problema persistente de la calidad del aire y el agua en México. Los niveles de material particulado, combustibles sólidos del hogar, y ozono en el aire, y plomo y material orgánico en el agua son los de un país más pobre y menos desarrollado que el México que muchos imaginamos y queremos. Y estas tasas de contaminación vinculan directamente con la calidad y expectativa de vida de la mayoría de los mexicanos.

Pero no son los peores. Los indicadores que pesan más negativamente en la calificación de México tienen que ver con la protección y mantenimiento de ecosistemas naturales. México ha protegido una cantidad considerable de tierras silvestres, pero son poco representativas de la biodiversidad del país y hay una falta de hábitat y protección para especies particulares. La pérdida de cubierta arbórea, humedales, y reservas de peces también sobrecargan la calificación ambiental de México.

Y el Índice no captura la persecución de los activistas que dedican sus vidas a la protección de estos mismos lugares y especies.

Por otro lado, en los indicadores más directamente relacionados con el cambio climático, México no sale tan mal – ocupa el lugar 41 a nivel global. Las tasas de crecimiento del CO2, gases fluorados, y carbono negro comparan favorablemente con otros países y han disminuido en los últimos 10 años.

El compromiso de prohibir el herbicidaglyphosate – a pesar de presión retrógrada del gobierno y empresas privadas del EUA–indica un compromiso muy significativo en defensa de la salud y la biodiversidad. La prohibición del maíz genéticamente modificado y la promoción de variedades que tienen miles de años de cultivo en México es la realización de una campaña de 25 años, para revivir el campo mexicano y evitar la migración forzada, arriba y adelante, de su impacto ecológico.

Pero, nos falta el salto grande, algo a la misma escala que el problema de fondo.

Dos aspectos de la crisis climática me dan esperanza de la posibilidad de este salto en México.

Primero, gran parte del daño es reciente. Más de la mitad del carbono emitido por la quema de combustibles fósiles en nuestra atmosfera ha pasado en solo las últimas tres décadas, 85% desde la segunda guerra mundial.

Como explica David Wallace Wells, “La historia de la misión Kamikaze del mundo industrial es la historia de una sola vida – el planeta traído de la aparente estabilidad al borde de la catástrofe en los años entre un bautismo o Bar Mitzvah y un funeral.”

El dato sirve para despertarnos – no hay viejo régimen de criticar aquí, ni extranjeros tampoco, sean gringos o chinos. Estamos hablando de nuestro estilo de vida, de nuestros coches, teléfonos, dispositivos, alimentos, ropas, viajes aéreos, compras en línea, etc. Los más pobres son los más expuestos, por donde viven, por donde trabajan, o por la falta de opciones para cocinar y calentar la casa.

Segundo, el impacto negativo es muy concentrado en 4 sectores: energía, industria, agricultura, y transportación. Y estos mismos sectores son controlados por un grupo muy concentrado de instituciones y actores en México. Con algunos esfuerzos significativos, podemos cambiar la trayectoria dramáticamente.

Para mí, la cuestión sobre quién controla estos sectores o el equilibrio preciso entre el estado y el sector privado, o entre empresas nacionales e internacionales, es secundaria. La urgencia del problema demanda colaboraciones y modelos híbridos.

Vamos a necesitar un estado fuerte para regular y vigilar nuevas normas ecológicas y ambientales, para proveer infraestructura y subsidiar los costos de una transición hacia nuevas formas de energía, transporte, y agricultura, (particularmente para los más pobres), y para proteger físicamente a los recursos naturales y sus defensores locales.

Pero también, vamos a necesitar la iniciativa privada para recolectar el capital necesario para grandes inversiones en nueva infraestructura, para desarrollar y adaptar nuevas tecnologías, y para crear nuevas cadenas de suministro. No hablo de pretextos para la privatización masiva, ni el capitalismo del estado, nada de eso. Al contrario, veo un horizonte con una gran mezcla de cooperativas, empresas privadas e iniciativas públicas construyendo una nueva economía verde, y no sólo en México.

¿Cómo catalizar este cambio? Para alcanzar el cambio significativo, Charles Foster nos dice que tenemos que cambiar a nuestros apetitos, temores, y opiniones – exactamente en este orden.

Casi siempre empezamos al revés – abriendo con la opinión, y casi nunca convencemos a nadie.

Cuando tengas la oportunidad de comer una tortilla o un huarache hecho con maíz azul de una variedad histórica, y sabes que viene de 6 mil años de cultivo en México, que el color indica que tiene menos azúcar y más nutrientes que el genérico industrial, y de que su presencia indica una fuente digna de trabajo agrícola y una alternativa a la migración forzada, cambia su propio sabor. Muy probablemente alivia los temores hacia el cambio alimentario, y con el tiempo, tal vez, cambia tu opinión sobre la biodiversidad. La política pública debe de incentivar este descubrimiento y cultivar este apetito a toda oportunidad.

Y no hablo solamente de sacrificio o amor patriótico. Parte de esto toca al mismo consumidor, tan imperfecto que todos nosotros.

Cuando tengas la oportunidad de manejar un coche eléctrico, limpio y callado, pero poderoso, ¿regresarás a una bomba de gasolina sobre ruedas? Probablemente, no.