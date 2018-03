Evercore mayor integración a NY, por potencial aquí, infraestructura y energía filones y hacia AL

* Retomará Fuentes arbitraje en EU y ahí Vergara en la mira; Baker en Bruselas y fija agenda para 10ª ronda; Fibra Stay de City Express para finales de abril.



SE CONOCE LO mucho que hay en juego en la coyuntura con las negociaciones del TLCAN y un proceso electoral que amenaza con traer de vuelta el populismo.



En el caso del TLCAN, más allá de que se pudiera concluir una negociación exitosa para abril o mayo, queda por ver el tema de la aprobación de los congresos.



Aún persisten muchas interrogantes por las exigencias de Donald Trump, más allá de reportes periodísticos que hablan de cierta flexibilización.



Del resultado de la elección dependerá el comportamiento de la economía para los siguientes meses y la volatilidad no está descartada.



Como quiera una institución financiera que reafirma su confianza por las oportunidades que hay aquí es Evercore que comanda Augusto Arellano Ostoa.



De 43 años, economista del ITAM con doctorado en la Carlos III de Madrid, asumió la presidencia de esta filial de la firma neoyorquina en febrero del 2017.



Sustituyó a Pedro Aspe Armella y antes en enero del 2016 lo había hecho en el timón operativo de esa compañía de inversión que compró entonces a Protego.



Arellano inició como analista de Protego, misma que surgió en 1996 y que fundaron Aspe y Carlos Sales Sarrapy.



Tras desprenderse del negocio de capital privado que adquirió el equipo directivo encabezado por Alfredo Castellanos, Evercore mantuvo la casa de bolsa que comanda Sergio Sánchez.



Esta última está orientada al mercado institucional –aseguradoras, fondos privados, afores– y grandes hombres de negocios. Tiene una cartera de 30 mil millones de pesos (mdp).



Entre las especialidades de Evercore están las ofertas públicas. En 7 años ha realizado 35 y es también una experta en fibras. Desde 2006 ha generado valor por 15 mil millones de dólares (mdd) con 40 operaciones.



Recién lideró la colocación de la Fibra E de CFE que lleva Jaime Hernández e igual tuvo que ver con varias de las operaciones de la Fibra UNO de Moisés y André El-Mann y Abud Attie, Fibra Danhos de Roberto Hernández, Fibra Hotel de Simón Galante y Terrafina de Jorge Garay.



También amarró un CKD para vivienda de Carza de Rogelio y Marcelo Zambrano y en su portafolio trae la oferta de Fibra Infraex de Prodemex de Olegario Vázquez Aldir.



La confianza de Evercore hacia México no es infundada, dada la pirámide poblacional y lo que hay por hacer en infraestructura y energía.



Además buscará aprovechar la habilidad de Evercore en fusiones y adquisiciones y reestructuras en un entorno de altas tasas.



Evercore tiene como meta integrarse más a su corporativo en NY para amarrar operaciones “cross border”.



También servirá de vehículo para que su casa matriz se expanda a Colombia, Perú y Argentina.

Evercore fundada por Roger Altman ha mantenido desde el 2009 una dinámica expansión. Ese año se sumó como su mandamás Ralph Schlosstein ex BlackRock.



Con el soporte de John S. Weinberg como vicepresidente, en ese lapso Evercore pasó de 4 oficinas –2 en México y 2 en EU– a 29 en América, Europa y Asia. Ya tiene 86 socios vs 22 de entonces y sus ingresos crecieron 10 veces para ubicarse en mil 500 mdd.



Este es el respaldo que se aprovechará para sacar raja del potencial que hay aquí y con ello sostener el crecimiento promedio que ha tenido de más del 20% en la última década.



Así que Evercore pretende dar más de que hablar.



NO FUE GRATUITO el que Jorge Vergara suscribiera en octubre un acuerdo para resolver la problemática legal con su ex esposa Angélica Fuentes. Hasta pagó una parte del finiquito, pero incumplió en la celebración de asambleas para dejar a salvo a su ahora rival. Cierto, llegó a acorralarla muy en serio con unos 30 juicios en juzgados de Jalisco. Llegaron a girarse hasta 10 órdenes de aprehensión reclamándose un daño de 27 mil millones de pesos. Sin embargo, desde 2016 la parte legal de Fuentes desarmó recursos que estaban mal sustentados y ahora se apresta a contraatacar. Un frente es EU. Ahí hay viejas acusaciones contra Vergara por supuestas importaciones ilegales de químicos en vez de suplementos alimenticios. Ya se celebra un arbitraje que se retomará dado el cariz de este lío.



LE PLATICABA DE la confusión que generó la Comisionada de la UE Cecilia Malström, tras de que el martes anunció el restablecimiento de las negociaciones con México esta semana. Miembros del CNA que preside Bosco de la Vega se sorprendieron pues desconocían esos contactos. Hoy le puedo precisar que en realidad el que anda en Bruselas es el subsecretario Juan Carlos Baker. Está ahí para fijar los tiempos para lo que será la 10ª ronda en Europa, que se espera sea definitiva. Se aprovechó para revisar expedientes. Una fuente de Economía dijo que obviamente en su momento participará la IP y en concreto el sector agroalimentario que en esa zona tiene intereses ofensivos de exportación. Además de que el mismo fue de los ganadores en el CPTPP.



SE ESPERABA PARA esta semana la colocación de Fibra Stay de City Express que comanda Luis Barrios. Sin embargo fíjese que habrá que esperar. Se estima que podría realizarse para finales de abril. La operación andará en 2 mil 500 mdp y el vehículo tendrá un portafolio de 42 hoteles. Los recursos servirán para crecer y edificar al menos otros 40 en los siguientes 3 años. El líder de la oferta es Morgan Staley de Jaime Martínez Negrete.