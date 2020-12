Evidente división entre priistas

Buen pretexto. Como ya no hallan la forma de exigir el retiro de los fíat a algunos abogados recién nombrados notarios en la entidad, la Asociación Mexicana de Abogados exigió al Colegio de Notarios Públicos de Sinaloa a que exhorten a sus agremiados a que se abstengan de hacer pronunciamientos políticos durante procesos electorales, porque, dijo, generan confusión y ensucian la investidura que representan. En rueda de prensa, el presidente de esta organización de abogados, Ricardo Beltrán Verduzco, le lanzó ayer la pedrada al presidente de la Fedasin, José Luis Polo Palafox, quien recientemente hizo un pronunciamiento político a favor de Rubén Rocha Moya en la capital sinaloense. Dijo que deberían ser los primeros en dar el ejemplo y aprovechó para exigir el retiro del fíat a quien incurrió en esos pronunciamientos políticos. ¡A ver si así le ponen atención a los nombramientos de los fíat!



Bien activos. Ahora sí que parece que los priistas ahomenses se pusieron las pilas. Esta semana llevaron a cabo una capacitación a la estructura y seccionales del Comité Municipal de Ahome. La dirigente, Dulce María Ruiz Castro, acompañó al presidente estatal, Jesús Valdés Palazuelos, en estas actividades, donde resaltaron que se busca la unidad como principal fortaleza del partido. Los dirigentes apelan a los priistas incondicionales, esos que a pesar de las circunstancias políticas sudan la camiseta roja en favor de su gente, sea quien sea el que los represente. Lo cierto es que muchos priistas andan dolidos y decepcionados de los resultados que ha obtenido en las últimas elecciones este partido y el trabajo es como si empezara de cero.



División. Dicen que los priistas no hallan quién de los aspirantes es el mejor. No les convence aún el nombre de Bernardino Antelo como posible candidato. La división es más evidente todavía con el coraje que mostraron los seguidores de los priistas Marcos Osuna y Álvaro Ruelas al ver los anuncios espectaculares que colocó “El Berna” en el municipio, aparentemente promocionando su empresa, pero, como ya se sabe, por supuesto que debajo de su nombre resalta la palabra “presidente” al mencionar que dirige el consejo empresarial de su compañía. ¡Qué vivitos en tiempos electorales!



Azulados. El que dicen que anda tocando puertas en busca de una candidatura para diputado local es el dirigente de Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa, Guillermo Padilla Montiel. Entre comentarios de políticos en los cafés de Los Mochis se menciona que el defensor de los usuarios llamó primero a la puerta del PAN, donde no le hicieron el feo, pero tampoco le aseguran nada. Otro que inició el mismo camino, dicen, es Felipe Villegas Castañeda. Él conoce un poco más todo el proceso, puesto que ya contendió para ser alcalde de Ahome y fungió como regidor independiente en la administración de Álvaro Ruelas; pero ahora busca el cobijo de un partido y comenzó por coquetearle al blanquiazul.



Sin protocolos. Dicen que el buen líder enseña con el ejemplo y eso parece que le está fallando a la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos. Sin importarle la sana distancia y los protocolos establecidos por el sector salud, realizó una posada masiva en Chinobampo y todavía presumió las fotos en redes sociales sin uso de cubrebocas ni medidas sanitarias… ¿Qué busca, pues?