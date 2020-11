Evidente protección de Graciela Domínguez a Billy Chapman

Proteccionismo. La coordinadora de los diputados locales de Morena, Graciela Domínguez, no engaña a nadie. Pese a conocer los actos perversos y autoritarios del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, como en el caso de Mi Salud, lo sigue protegiendo aun cuando esto daña al Congreso del Estado y a Morena. Algunos morenistas la señalan como la que va a ser la principal responsable del descalabro electoral en el 2021, que ya lo dan por adelantado por el lastre que representan los principales alcaldes de Sinaloa: Chapman en Ahome, Jesús Estrada en Culiacán, y Guillermo “El Químico” Benítez en Mazatlán. A Domínguez se le adjudica la operación de protección de Chapman cuando enfrentó la demanda de juicio político y no mueve un dedo para reinstaurarlo tras la sentencia en su contra por violencia política en razón de género. Ahora, en el caso de la clínica de Mi Salud se abstiene de fijar su posición por no conocer el tema. Quienes la conocen dicen que esa es pura excusa. Ya ni el senador Rubén Rocha Moya ni el coordinador de Programas Federales, Jaime Montes, y muchos otros morenistas que condenaron la clausura de la clínica en tiempos de la pandemia.



A raya. El que se sumó a la condena de la clausura de la Clínica Mi Salud es el líder sindical electricista Domingo “Mingo” Vázquez. Así como Rafael Leyva, presidente de la Organización de Comunicadores de Sinaloa, Vázquez se apostó enfrente de la clínica para reprobar la acción del alcalde Chapman en tiempo de pandemia. El aspirante a la alcaldía de Ahome liga sendas críticas a la administración chapmista, ya que ha subido a las redes sociales otros videos para condenar la corrupción chapmista en la Japama y por los socavones en las calles de la ciudad aunque les duela al alcalde y sus corifeos.



Descarte. Dicen que el comisionado del Partido del Trabajo en Sinaloa, Leobardo Alcántara, acabó de convencerse de que el alcalde Chapman perdió la perspectiva de la realidad. En ese sentido, sería lo último que haría en refrendarle el apoyo para su reelección o a otra posición porque sería ir al fracaso electoral. Se habla que Alcántara no da crédito que a estas alturas Chapman diga que tiene aspiraciones políticas y que espera el respaldo de los partidos que lo llevaron al poder. En una palabra, que le busque por otro lado. A ver si es cierto que llega a la alcaldía por méritos propios como lo gritaba tras el triunfo electoral.



A la bola. Se habla que el activista de Aquí No Ulises Pinzón está convocando hoy al filo del mediodía a la toma de la caseta de San Miguel. Aprovecha el movimiento indígena que piden la destitución de Librado Bacasegua como líder indígena para llevar “agua a su molino” en la lucha contra la planta de fertilizantes en Topo. Pinzón pidió el apoyo a los morenistas de Ahome, quienes de antemano se deslindaron de esa acción.



Fantasías. En el Partido Sinaloense también hay de esos que se mencionan en el PRI: traidores. Es decir, que dicen estar con Cuen, pero a la vez se la juegan con otro. Por ejemplo, en Ahome hay algunos que creen engañar al líder pasista, pero este los deja correr en sus fantasías de que los convierta en candidato a la alcaldía. Dicen que un fiasco se van a llevar en el 2021.