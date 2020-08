Evidentes falsedades en el negocio de la basura

Muchos abogados consideran que Chapman y regidores violentaron la suspensión de amparo al modificar contrato para favorecer a OP Ecología

La falsedad. Para los ahomenses quedó más que claro que el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, planeó y ejecutó el plan de apoyo a la empresa OP Ecología que tuvo su clímax en la aprobación de la modificación del contrato en la pasada sesión de Cabildo por él y sus regidores paleros. La modificación es para darle más tiempo a la empresa a que cumpla con todos los requisitos del contrato que a ocho años no los ha solventado. El argumento de que lo hicieron para que la empresa no los demande por daños y perjuicios no les sale ni tantito, según algunos abogados. OP Ecología no tenía materia para demandar porque si no ha dado el servicio es porque ni camiones tenía. O sea, la causal es de ellos, no del alcalde. Eso fue una de las tantas falsedades para encubrir el verdadero objetivo: favorecer a la empresa al darle otros 365 días para que cumpla con la Manifestación de Impacto Ambiental y el relleno sanitario, de lo que, para acabarla de amolar, informarán al Juzgado Séptimo de Distrito.



Efectos legales. Muchos abogados independientes consideran que el alcalde Chapman y los regidores violaron la suspensión que existe en el Juzgado Séptimo de Distrito al aprobar la modificación del contrato para apoyar a OP Ecología. Eso sin mencionar la que existe en el Tribunal de Justicia Administrativa. Las cosas deberían de guardarse a como están antes de la suspensión, pero con lo que hicieron lo desacataron. Si en el Juzgado Séptimo de Distrito no se tuercen, el acuerdo de Cabildo sería anulado y se le daría vista a la Fiscalía General de la República para que se empapele al alcalde y regidores que aprobaron la modificación del contrato. O sea, pueden ser sancionados penalmente. Los abogados le dan la razón a la empresa PASA que denuncia la violación a la suspensión.



Sí como no. Muchos aseguran que el alcalde Chapman y regidores tuvieron un interés adicional al que argumentan de defensa de los intereses del Ayuntamiento. Todos los argumentos que esgrimen se les caen como naipes. Y es que no son pocos los que plantean que si las cosas las hubieran dejado como están OP Ecología no hubiera cumplido con las condiciones del contrato, lo que le hubiera dado oportunidad a la comuna de lanzar una nueva licitación para sustituir a PASA en la recolección de la basura. Pero no: decidieron asumir el costo político y legal. Se sacrifican por los intereses del Ayuntamiento. ¡Sí cómo no!



Desplazada. A la regidora morenista Rosa María Ramos no le queda de otra: o se aguanta la inclusión de Ramón López Félix a la bancada y acepta como coordinador a Gerardo Amado, se declara independiente o se va con los “agachados” de los petistas. Ayer López Félix y Amado le ganaron la batalla tras las pugnas públicas en la sesión de Cabildo.



Otra opción. El líder electricista Domingo “Mingo” Vázquez tiene otra oferta para la candidatura a la alcaldía de Ahome. Esta sería por el partido Movimiento Ciudadano. Es la carta principal. Sin embargo, por si este no jala, el presidente del partido en Ahome, Franco Souza, anda sondeando con otros personajes como Luis Felipe Villegas, Miguel Ángel Camacho, etc. Pero lo que sí es que “Mingo” Vázquez lleva mano. Ya serían dos. El Partido del Trabajo lo trae también de favorito para la alcaldía.