Exalcalde rosarense se cuelga medalla

Quien está muy activo en las redes sociales es el excalde de Rosario, Manuel Antonio Pineda Domínguez. Lejos de la función pública y más dedicado al cuidado de la salud por su profesión de médico, en los últimos días le llegaron los recuerdos del trabajo que realizó cuando estaba al frente del Ayuntamiento rosarense, y que ahora se están cristalizando bajo la administración de la presidenta municipal Claudia Valdez Aguilar. El doctor Pineda, como se le conoce en esos lares, se colgó la medalla sin protocolo y sin los reflectores de las cámaras, al decir que gracias a su gestión, cuando era alcalde, la gente del barrio El Tierral vive de manera digna. Esto viene a colación porque en la semana que recién termina se llevaron actos de inauguración de obras, y entre ellos estuvo el campo de futbol de pasto sintético en El Tierral, el cual dice, fue gracias a su gestión. "Hoy, el show y la inauguración del estadio de futbol sintético de El Tierral es puro protocolo", publicó en sus cuenta de Facebook. Solo le falto precisar si el pasto sintético también fue adquirido en Dubai y certificado por la FIFA, como el que instaló en la cancha de futbo rápido de la secundaria Julio Hernández y que se inauguró a finales del mes de septiembre de 2017.

Ya repuesto tras enfermar de covid-19, el alcalde de Concordia, Raúl Díaz Bernal, movió las piezas al interior de su gobierno. Designó a Jesús Alberto Ornelas Salazar como nuevo tesorero municipal tras la renuncia voluntaria de Diana Luz Valdez Peraza, que fue reinstalada como directora de Bienestar Social. El nuevo tesorero ya ha ocupado diferentes puestos en administraciones pasadas que van desde oficial mayor, secretario particular, regidor, entre otros. Otra de las renuncias que se informó recientemente fue la del titular de Desarrollo Social, César Tirado, que dejó de laborar el primer día del mes de julio. Jesús Alberto Ornelas Salazar figuró en la escena política cuando siendo regidor cuestionó las políticas del exalcalde Felipe Garzón, su experiencia en puestos públicos fue determinante para su designación, además de ser colaborador en más de una ocasión con el actual alcalde municipal.

El director de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de Mazatlán le está quedando a deber a los mazatlecos, pues hay colonias sin el servicio de alumbrado público y pese a que han realizado reporte, no han acudido a realizar las reparaciones. Hay testimonios que desde hace más de dos meses que reportaron lámparas fundidas, y la gente de José David Ibarra no se mueve. El alcalde Guillermo Benítez Torres debería de evaluar el desempeño de este funcionario, para ver si realmente cumple con trabajar 16 horas al día, como dice que él lo hace, y si no, a poner a alguien que funcione.

Tras acabarse muy rápidamente las vacunas contra el covid-19 para los peques de 5 a 11 años la semana pasada, ayer llegó otra remesa a Sinaloa (procedente de Durango) de vacunas Pfizer. No será una sorpresa que vuelvan a terminarse en tiempo récord, pues la gente irá en tropel debido a los pocos biológicos que están llegando, y ante la urgencia de vacunar a sus pequeños. Las autoridades llaman a la calma, y muy importante: hay que seguir los cuidados.