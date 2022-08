Exalcaldesa denunciará a este gobierno

La exalcaldesa de Guasave y actual diputada local, Aurelia Leal López, interpondrá una denuncia ante la Sindicatura de Procuración y el Órgano Interno de Control contra la presente administración, por omisión y ocultar información a auditores de la ASE, ya que no quisieron aclarar ni tampoco le pidieron ayuda para solventar las observaciones que se le hicieron al gobierno de Guasave por el ejercicio fiscal 2021. La legisladora asegura que como se dio cuenta de que el gobierno de Martín Ahumada Quintero pretendía que esas observaciones así quedaran, y por ende ocultaron documentación, ella tenía en su poder las copias de todo eso y fue directamente ante la Auditoría Superior del Estado y ahí le informaron de qué trataban las observaciones que faltaban por aclararse, así que desde el pasado lunes ese pendiente quedó resuelto, lamentando que la presente administración haya llegado a ese grado de esconder información para que los que se fueron quedaran mal, pero no contaban con que ella tenía todo respaldado y resolvió las observaciones, y si no le aceptaron la ayuda que ella les ofreció, fue porque sabían que encontraría esos documentos que le ocultaron a la propia ASE.

La diputada también aseguró que las descomposturas que este gobierno dijo que habían sufrido las ambulancias y camiones recolectores de basura que ellos les heredaron, fue otra de las mentiras que han dicho, prueba de ello es que no solo andan operando actualmente, sino que en el caso de las ambulancias, en Semana Santa las andaban usando en el operativo y hasta el logo de este gobierno les colocaron. Asegura que si hubiera sido verdad que las unidades no servían, las debieron haber requerido en los 45 días de la entrega-recepción, pero como no los llamaron, era obvio que las unidades sí estaban en buenas condiciones, pero prefirieron chocarlas y desbielarlas para decir que así se les habían dejado.

Dice la gente que deambla de manera constante por los pasillos del Ayuntamiento, que hace un par de días llegó un camión de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave a checar el derrame de aguas negras que ya tenía encharcada media calle, y que el personal de la paramunicipal que acudió, a pregunta expresa del regidor Julio Iván Villicaña Torres, respondió que lo único que quedaba por hacer para resolver el problema era reponer la tubería, y no en un diámetro corto, lo que obviamente requiere de una inversión bastante fuerte, y seguramente lo mismo sucede en otros puntos, y Guasave es ya una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier momento, llenando de líquidos pestilentes toda la ciudad, o al menos los primeros cuadros, que es donde desde hace muchísimos años se sabe que la tubería ya había cumplido con su vida útil.

Parece que las fuertes lluvias que se han registrado en la región no han causado afectaciones en ningún plantel educativo, por lo que están listos para que este 29 de agosto regresen a clases presenciales los casi 71 mil alumnos de educación básica que se tienen en Guasave y Sinaloa municipio. Eso sí, siguen a la espera de indicaciones sobre los protocolos que deberán de seguir ante el tema de la viruela del mono, tal como las recibieron con el covid y la hepatitis. Obviamente, y de nueva cuenta, el papel de los padres de familia será fundamental para pre