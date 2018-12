Excandidato del PAN será nombrado como nuevo delegado regional de Migración

Llega panista a Migración. El cambio ya se veía venir. Y ayer, personal de la Delegación Regional de Migración anunció que se presentó el que será el nuevo delegado, que asumirá el cargo oficialmente este lunes. Se trata de Luis Javier de la Rocha Zazueta, que en la pasada contienda electoral fue candidato a diputado federal por el Distrito Electoral 05, en Culiacán. De la Rocha Zazueta llega para relevar en el cargo a José Antonio Hayashi, que a su vez había relevado a Óscar Tirado, panista integrante del grupo que en Sinaloa lidera Adolfo Rojo. De la Rocha Zazueta, nos reportan que ha laborado en la Conagua en las administraciones panistas desde Vicente Fox hasta el sexenio priista de Peña Nieto. Hay quienes lo colocan como gente cercana del que fuera director general de Conagua en el país, José Luis Luege Tamargo. La nueva secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, acaba de declarar que Migración está inundada de corrupción. Esta expresión seguramente es el preludio de lo que pasará. Habrá despidos masivos de trabajadores. En Sinaloa con Óscar Tirado como delegado de Migración en los sexenios del PAN y del PRI, las acusaciones de corrupción abundaron. Extrabajadores de esa dependencia presentaron demandas de despidos injustificados cuando señalaron actos de corrupción. Con Tirado, Migración se convirtió en una zona panista, herencia de Adolfo Rojo de cuando también fungió como delegado. Todavía los principales cargos son ocupados por panistas. El bastión sigue pintado de azul. Habrá que ver si Morena lo despinta. Pero con la llegada de un excandidato del PAN, las posibilidades de que Morena sacuda Migración se reducen.

Cabildeo a fondo. El gobernador acudió a un encuentro con el nuevo titular de Sagarpa, Víctor Manuel Villalobos. Fue una reunión del Consejo Nacional Agropecuario. Y Quirino Ordaz Coppel acudió en su calidad de coordinador de la comisión del campo de la Conago. Quirino tuvo la oportunidad en corto de plantearle al titular de Sagarpa las prioridades que tiene Sinaloa en el campo. La importancia de contar con un presupuesto que permita caminar hacia la consolidación de los programas del campo en un estado tan importante en ese rublo como lo es Sinaloa. Todavía el cabildeo para alcanzar mayores apoyos para el estado pueden alcanzar su objetivo. Porque además hay ajustes que vendrán y que seguramente podrían apalancarse en beneficio de Sinaloa.

Que no los embarren. Los exalcaldes de Mazatlán Fernando Pucheta y Alejandro Higuera pintaron su raya. Pucheta, del PRI, desde enero que dejó la presidencia municipal no cuenta con elementos de seguridad del gobierno. Asegura que él podría solicitarlos, porque además hay una investigación de extorsión en proceso. Pero anda solo. Y Alejandro Higuera, del PAN, si hay o no señalamientos de parte del actual alcalde en contra suya señalando que trae vigilancia del gobierno, está rotundamente equivocado. Higuera en estos momentos forma parte del equipo especial del PAN que opera en las elecciones extraordinarias de Monterrey. La maquinaria panista tiene grandes posibilidades de ganar la elección en Monterrey con su candidato, Felipe de Jesús Cantú. Y entre los que forman parte del staff de estrategias electorales está Alejandro Higuera muy activo.