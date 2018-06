El 16 de junio de 1877, el periódico oficial El Estado de Sinaloa publica el mensaje que expresó el coronel Jesús Ramírez Terrón, gobernador y comandante militar del estado, durante la instalación del Octavo Congreso Constitucional. Sobre instrucción pública dijo:“El corto tiempo de que he podido disponer no me ha permitido dar en ensanche que yo deseara al ramo de instrucción pública, como fuente de la futura grandeza de Sinaloa; he procurado que los planteles de enseñanza establecidos permanezcan atendidos en todos sus gastos con la regularidad posible, y en breve el Colegio Rosales de esta capital comenzará a disfrutar una renta que se le ha destinado para ayuda de su sostén y mejoramiento.El Colegio Náutico Mercantil de Mazatlán se le ha hecho también un pequeño aumento en su subvención que recibe del Estado; además se ha hecho especial recomendación a todos los ayuntamientos para que atiendan de preferencia al ramo de instrucción pública. Convencido el actual Ejecutivo que la generación que se levanta debiera dar grandes servicios, no ha descuidado su educación civil”.Ramírez Terrón se había hecho cargo del gobierno de Sinaloa el 15 de enero y había cambiado la capital de la entidad de Mazatlán a Culiacán. El poder al ganador de las elecciones constitucionales, general Francisco Cañedo, el 4 de junio.Fue excelente gobernador.