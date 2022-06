Exigen alto a la violencia que vive el puerto

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Fernando Valdez Solano, fue muy claro al advertir que si las autoridades no ponen un alto a la violencia en Mazatlán, esta podría afectar a las inversiones que se están realizando en el puerto. Para Valdez Solano, el modus operandi de la delincuencia ahora se refleja en los 'levantones' o desapariciones forzadas que van en aumento en la ciudad, donde los porteños eran los desaparecidos, pero que ahora hay turistas privados de la libertad y hasta asesinados en las playas de Mazatlán. La opinión del dirigente patronal contrasta con lo que dice el alcalde Guillermo Benítez Torres, quien se ha empeñado en minimizar los hechos violentos que ocurren en la ciudad y reiterar que es totalmente seguro para locales y visitantes.

Y hablando de levantones y desapariciones forzadas en el puerto de Mazatlán, el pasado miércoles, reporteros cuestionaron al alcalde Benítez sobre lo sucedido en el malecón, quien rápido y veloz aventó esa ‘papa caliente’ a otra cancha aludiendo que no tenía reporte de ello y que mientras no halla denuncia, para él, no ha pasado nada. Así de frívolo se mostró el presidente municipal, quien en ningún momento mostró empatía con la familia del joven que fue privado de su libertad por tres sujetos, quienes lo subieron a punta de golpes y garrotazos a un auto en pleno luz de día, frente a la mirada de paseantes y en la zona más vigilada de Mazatlán. Ayer, el secretario del Ayuntamiento, Édgar González, lo desdijo como otras veces, y sacó la cara por él. El abogado de la comuna confirmó que se trató de un hecho delictivo ocurrido el martes pasado, y que la familia del afectado ya había hablado con el alcalde y solicitado su ayuda. El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, confirmó que se trató de la privación de la libertad de un hombre originario de Mazatlán y que ya le estaban dando seguimiento. El video de este incidente fue grabado por un automovilista que circulaba en ese momento por el malecón, casi frente al parador fotográfico.

En Escuinapa, quienes heredaron una deuda millonaria que asciende a 30 millones de pesos han sido los exalcaldes Hugo Enrique Moreno Guzmán y Emmett Soto Grave, quienes actuaron de manera irresponsable al realizar despidos de personal sin efectuar los procedimientos legales correspondientes, lo que generó una bola de nieve que ha avasallado las finanzas municipales, que prácticamente han colapsado, al tener que hacer frente a las decenas de demandas laborales que han sido perdidas y que se han convertido en laudos irrefutables ante la orden de un juez que ha ordenado reinstalar a 15 trabajadores a sus puestos de trabajo, así como a efectuarles el pago de salarios caídos. Aquí la pregunta es, ¿habrá autoridad que impute un castigo a los responsables por esta deuda millonaria al municipio de Escuinapa? O simplemente quedará en un expediente de investigación que jamás dará resultados para castigar a quienes han dañado el patrimonio de los escuinapenses.