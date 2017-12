Exigen que destituyan a Corrales Burgueño

Se solicita un máster en buenos modales para evitar que destituyan al presidente de la mesa directiva Víctor Corrales Burgueño, por realizar señas obscenas en plena tribuna. Por dicha reprobable acción, la sociedad y el magisterio solicitan al Congreso del Estado que el diputado local reciba un merecido castigo. Interesados en la nada fácil chamba pueden comunicarse al teléfono del recinto legislativo 7 58 15 00.Se necesitan filtros de agua de buena calidad, que sean duraderos y sobre todo económicos porque serán instalados en varios domicilios de Guasave porque el agua sale como chocolate. Las amas de casa ya están cansadas de no poder hacer las labores domésticas debido a la pésima calidad y es que aunque dicen que es momentáneo por los trabajos que se están haciendo, ya no hayan la puerta. Empresas interesadas favor de echar la llamada al 871 18 57, con la ‘buena’ de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado en Guasave, Paula Elena Gil.Urgen veladoras y unas buenas rodilleras pa’ la raza de la comunidad El Pochotal, pues desde hace un buen rato están a oscuras, y ni por el día ni por la noche se puede transitar por sus calles por tan disparejas que están. Si tiene lo solicitado o sabe dónde se puede encontrar, favor de echarle el fonazo a Jesús Eduardo Villegas Orduño, ‘dire’ de Servicios Públicos de El Fuerte, al (698) 8930320, pa’ que sea él mismo quien le lleve las veladoras y las rodilleras a la raza. Ya no aguantan los guamazos.Urgen leñadores que se vayan al monte para cortar unos buenos postes y luego llevarlos al parque de la colonia Primero de Mayo, en la ciudad de Guamúchil, donde la raza se queja de lo amolado que está el lugar, pues señalan que la cerca está nomás no sirve y anda por el suelo. Si sabes dónde conseguir los postes, márcale al ‘dire’ de Obras Públicas de Salvador Alvarado, Hugo Alberto Soto, al 673 732 0638.El Ayuntamiento de Mazatlán anda en busca de una persona que sepa bien de números y tenga conocimientos de seguridad. La función que va a desempeñar va a ser el de supervisor de patrullas, esto para que quede constancia de que el alcalde cumple su promesa de tener la ciudad más segura. Si hay algún interesado le puede llamar al alcalde Fernando Pucheta al ‘fon’ 915-80-00, para que les diga cuántas vueltas se echan las patrullas en las colonias y así el día que le pidan cuentas de seguridad salir bien librado.