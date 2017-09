Exigencia. Funcionarios municipales y colaboradores de estos denuncian que en reuniones con el presidente municipal Fernando Pucheta, este les exigió compartir el material que se genera en su página oficial de Facebook a través de sus cuentas personales de la referida red social, incluso, detallan que solicitó a la oficina de Comunicación Social llevar un control de cuáles son los funcionarios que incumplen con esta exigencia y así llamarle la atención directamente. Es evidente que el alcalde tiene una campaña política en busca de una posible reelección.

La piensan para hablar. El alcalde Fernando Pucheta trae cortitos a sus funcionarios, quienes un poco temerosos no quieren dar entrevistas en la sala de espera de la oficina del alcalde, y mejor prefieren salirse de ese lugar o evadir las pregunta de los reporteros. El oficial mayor, Juan Manuel Ochoa, justificó que tenía una reunión urgente, pese a que llegaba a la oficina del alcalde, y el de Servicios Públicos, Miguel Pérez, comentó que no podía dar entrevista, pero al no tener por dónde escabullirse, accedió a contestar algunas preguntas. Otros funcionarios optaron por salirse al pasillo para dar una declaración, lejos de la entrada principal, donde el alcalde tiene puestos sus ojos.

¿Usted, qué cree? El presidente de la Alianza de Camiones en Mazatlán, Rodolfo Osuna Osuna, dijo que preguntará a la ciudadanía sí está de acuerdo en que se instalen aires acondicionados en los camiones urbanos. ¿Usted qué cree, que le responderá a los miles de mazatlecos que a diario viajan en los urbanos acalorados porque ni las ventanas tienen abiertas? Es más que obvio que ya no es un lujo, sino una necesidad que el transporte público cuente con clima para hacer menos estresante el viaje en una ciudad donde se han sentido hasta 40 grados en este verano. Lo más sensato es que no pregunte y mejor atienda el fallo que dio a conocer un juez federal a inicios de agosto de este año, donde se le ordena instalar aires acondicionados en todos los camiones.

Molestia. Trabajadores de la Secretaría de Salud critican al titular Alfredo Román Messina por su poca capacidad para resolver las demandas de los empleados, y sobre todo, por la suma de más de 100 millones de pesos que le adeudan a los terceros y que les perjudica, pues a ellos les siguen descontando dinero para cubrir la prestación de jubilación y la compra de bienes, pero la autoridad no otorga los pagos. Hay molestia en los empleados que han realizado paros y solo hay promesas. Advierten que van a intensificar acciones pues hay trabajadores que les están negando créditos porque el retraso de pagos del gobierno los mandó al buró de crédito y piden la cabeza del funcionario de Salud, a quien le dicen: “Messina, Messina, con Messina, la Secretaría no camina”.

Tiene su espacio. Mientras que los turistas y ciudadanos mazatlecos tienen que buscar por todo el centro de la ciudad un espacio para estacionarse, el alcalde Fernando Pucheta Sánchez ya apartó su zona VIP por la calle Ángel Flores, que está un costado del palacio municipal. Desde que inició su gobierno, ha ordenado que se multe a aquellas personas que se estacionen en esta área, mientras él, que se dice ser del pueblo, tiene hasta cadena alrededor y gente limpiando su carro en la referida zona prohibida. A ver si los elementos de tránsito se atreven a ponerle una multa al presidente de las manos limpias.

Piden seguridad. Con el último hecho violento sucedido en el camino a la sindicatura de Ajoya, San Ignacio, vecinos del lugar solicitaron que la vigilancia policial sea más constante, pues señalaron que continuamente se escuchan disparos de arma de fuego por las noches y madrugada, y temen por su integridad. Resaltaron la falta de alumbrado público por esa área, lo que provoca que ya oscureciendo nadie quiera salir de sus hogares por temor, pues ese tramo se ha convertido en escenario de varios crímenes en los últimos meses, lo que acrecienta el miedo no solo entre ellos, sino en todos los que por necesidad tienen que transitar por el lugar.