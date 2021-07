Exigencia de certificado de vacunación no está claro y carece de estrategia

¿De qué se trata? El tema es para analizar. Pero el fondo, si es frenar la ola de contagios, no es el adecuado. Prohibir el ingreso a lugares públicos a aquellos que no presenten el certificado de vacunación contra el Covid-19 parece más una medida desesperada. Una puntada de los alcaldes de Mazatlán y Culiacán. Pero si se le quiere ver el lado positivo, es un intento por concientizar a las personas para que acudan a vacunarse. El alcalde Luis Guillermo Benítez intenta proteger a los turistas. Decir que ellos estarán exentos de mostrar si están o no vacunados, es sin duda un mensaje de que “pueden seguir viniendo sin ningún problema”. Habría que saber, ¿quién le dijo que los turistas que llegan a Mazatlán no portan el Covid-19? Y que solamente son los locales quienes lo padecen. La medida anunciada por Benítez en Mazatlán y Jesús Estrada Ferreiro de Culiacán, adolece de una estrategia para su aplicación. Si realmente buscan frenar la intensa ola de contagios por Covid-19, lo que deberían de hacer primero es endurecer las acciones para que todos, absolutamente todos, respeten las medidas sanitarias. Pero hay hoteles que el famoso “tapete sanitizado” está de lujo. Y que en muchos restaurantes no exigen el cubrebocas. Y lo más grave, por tratarse de una costumbre mazatleca. Los miles de vendedores de alimentos en la vía pública no portan cubrebocas, ni tienen gel antibacterial, y menos indican a sus clientes que deben cuidar la sana distancia. Aquí a todos se debe de aplicar la ley. Si lo que pretenden es evitar que los jóvenes abarroten los antros cada fin de semana, primero deben de obligar a los propietarios a contar con las medidas sanitarias. Establecimientos desinfectado, acceso con sanitizantes y respeto absoluto al porcentaje autorizado de afluencia de clientes. Y mientras se siga observando que se violan esas disposiciones, cualquier otra medida, como prohibir acceso a sitios públicos sino se presentas tu certificado de vacunación, provocará indignación. Es una total mentira que los jóvenes con una vacuna ya pueden ingresar a los lugares públicos sin riesgo de contagiarse. Si con el esquema completo de vacunación, los riesgos ahí están, puedes ser contagiado y contagiar.

Medicamentos y pruebas Covid. La demanda ahí está presente. Hay más enfermos de Covid-19 que los que se conocen. Y es que la falta de recursos económicos obliga a muchos a buscar cómo atenderse sin siquiera realizarse una prueba para detectar al coronavirus. No tienen dinero para eso. Y claro está, tampoco para acceder a medicamentos caros que se utilizan en muchos casos para combatir el virus. En su recorrido por el hospital general de Mazatlán, particularmente con los familiares de los enfermos, el gobernador Quirino Ordaz Coppel recibió reiterados llamados a que los apoye económicamente porque los medicamentos que se utilizan son bastante caros. Y la otra es que pidieron pruebas gratuitas para detectar el Covid-19. El Gobierno del Estado analiza dar respuesta a la demanda de estos ciudadanos. Porque lo más importante es saber en realidad cuántos son quienes padecen, sin saberlo, el Covid-19 y están convertidos en emisores de contagios aún sin pretenderlo. En estos momentos, las instituciones públicas como el IMSS, Issste y hospital general están intentando realizar el mayor número de pruebas. Y los laboratorios particulares a diario amanecen con largas filas para detectar el Covid-19. Todos saben que a mayor número de pruebas, mayor certeza se tendrá de la situación actual que estamos enfrentando en esta llamada tercera ola de coronavirus.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Síguenos en