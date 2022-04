Existen resguardos como la música y la lectura

audima

«La música expresa aquello que no puede decirse con palabras pero no puede permanecer en silencio».

Oscar Wilde (1854-1900)

Vivo con un hombre que ama la música, veo cómo se conmueve, su pecho nunca se eleva con tanta fuerza como cuando la escucha. Sus manos acompañan los arpegios, los ornamentos y las escalas. Busco averiguar qué significan esas palabras que él disfruta en su interpretación. ¿Qué es la música?, me pregunto luchando contra el peso de mis párpados en una sala de conciertos fría y oscura. Me relajo cuando él se emociona. Lucho contra el letargo. Abro los ojos, pero él, aún y cuando cerró los suyos a mi lado, no deja de estar con ella, la piel que cubre la redondez de sus pupilas verdes se sigue levantando al ritmo de un do mayor o de una coloratura tersa.

Es como el agua de un río que baja suave, sin importar que se topó con rocas, con peces, con basura. Se alborota igual que una mueca de dolor que corona un área de amor no correspondido. ¿Será tan mágica la música? Creo que sí. El andar fluido de las notas se mete en su entraña, lo compromete, lo aleja de las cuentas por pagar, de su madre y su hermano muertos. ¡Qué envidia pienso! Y entonces me concentro en el violín, en la belleza de la soprano, en la suma de las voces del coro, pero no logro emularlo. No todos estamos hechos iguales…

El diccionario del español usual en México dice de la música: “Arte de componer y combinar sonidos entre sí para producir una sensación de belleza entre sus oyentes”. Algunos cuentan con un salvo conducto para ser ejemplo de esta descripción, otros no. Por eso muchas tardes él escucha ópera y yo leo; la noche nos reúne de nuevo y el intercambio de nuestras experiencias comienza.

Al terminar cada uno se va convencido de que empleó bien su tiempo y surgen conclusiones: la obra literaria se puede enriquecer dialogando con otras artes, y si el vínculo es afortunado, se pueden generar atmósferas en donde una trama fluya como si estuvieran dentro de un cuadro o bien las notas de un pentagrama pueden dar ritmo a una escena de amor que vemos y escuchamos a través de las palabras. Como lo hizo el sello discográfico inglés Decca Records en el año 2000 cuando sacó al mercado un CD con la música mencionada en la novela Música constante (Quinteto de Beethoven opus 104, La trucha, de Schubert y El arte de la fuga, de Bach) de Virkram Seth. Segunda conclusión: El mundo digital está en todos lados.

Muchos escritores contemporáneos tienen en Spotify listas de canciones que se relacionan con sus libros. Estas decisiones, que quizás tienen que ver con la mercadotecnia, se suman a la aparición de una nueva forma de escribir: la literatura híbrida, ahí los géneros desaparecen y un texto puede ser en parte ensayo o novela, y en medio de ellas aparece la música.

Si durante la semana santa quieren dedicar parte de su tiempo a leer y a escuchar música ya tienen la primera recomendación o bien, si derivado de mi columna anterior, pasaron de la equidad de género a los feminicidios pueden leer El invencible verano de Liliana de Cristina Rivera Garza y después escuchar a las siguientes trovadoras: Julieta Venegas o Rebeca Lan. Así se llenarán de historias que pueden ser el preludio de una tragedia o escucharán, frente al mar, un adagio mientras leen un soneto. Leer y escuchar música se disfruta.