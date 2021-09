Éxitos que ya eran éxitos “Covers”.

Hola musilectores

¿Qué tal van sus proyectos?

Tal vez habrán llegado al punto de pensar ¿qué canciones son las correctas? Y es que al momento de querer compartir nuestro talento, debemos de ser cuidadosos y buscar la canción adecuada, aquella que esté en nuestro rango vocal y que nos haga lucir como las estrellas que somos.

Hay algunos valientes que se lanzan con canciones inéditas y eso es de admirarse porque no solo comparten el talento musical, también nos envuelven en un mar de sensaciones con sus letras y melodías al compartirnos sus pensamientos plasmados en letra y otros nos refrescan el oído con versiones nuevas de canciones ya conocidas y le dan un segundo aire de vida a estas.

Ambas son opciones totalmente válidas, así que si no te sientes listo para crear desde cero una canción, no te preocupes.

Hoy te hablaré de 3 canciones que estoy seguro conoces, canciones que has coreado en alguna fiesta o algún karaoke y qué las has memorizado como parte de un amplio repertorio de canciones populares de tu lista, pero que estoy casi seguro que no sabías qué eran “covers” ¡así es!, canciones que no son originales del artista, es más que no fueron los primeros en cantarlas y llegaron a ser un éxito en sus nuevas versiones.

1.- SERÁ QUE NO ME AMAS / LUIS MIGUEL

Cuantas veces vimos a nuestra mamá o tías derretirse de amor al escuchar a nuestro querido sol de México, sin embargo, este gran éxito lanzado en 1990 por Luis Miguel en su disco “20 años” es un homenaje al rey del pop.

“Blame It In On The Boogie” (1978) tema original del compositor Mick Jackson (Michael George Jackson-Clarke).

2.- PROVÓCAME / CHAYANNE

¿Habrás escuchado hablar del crush de todas nuestras mamás verdad? Ese amor platónico del hombre latino, sexi y con movimientos de baile que deja boquiabiertos a todos.

Su éxito “Provócame” mismo nombre que llevó su álbum lanzado en 1992, “lo anticipó a la expansión del público hasta más allá de su base latina” -revista Billboard-.

En realidad es un cover de la canción "Nobody Else", cantada y escrita por René

Froger.

3.- QUE NADIE SEPA MI SUFRIR / MARGARITA LA DIOSA DE LA CUMBIA

Qué sería una fiesta sin las canciones de nuestra gran Margarita, ese ritmo, esa voz que a todos levanta de nuestros asientos y nos hace sacar nuestros mejores pasos de Baile.

Esta canción en realidad es un Cover de “La Foulé” interpretada por la cantante francesa Édith Piaf.

Puede ser que tu próximo éxito musical esté en darle un giro a una versión ya hecha, lo único que nos queda es dejar que la imaginación y la creatividad se apoderen de nosotros, experimentar y atrevernos a mostrar lo que tenemos para nuestro público.

