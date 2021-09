HISTORIA EN EL DEBATE

24 de septiembre de 1971

No aumentará el predial. Considerando el gran esfuerzo que realizan autoridades y pueblo de Los Mochis para pagar las obras de urbanización que han puesto a esta ciudad como ejemplo para toda la entidad, el gobernador Valdés Montoya, como respuesta y colaboración a ese esfuerzo, no modificará durante el presente régimen la tabla de valores catastrales que tiene 10 años en vigor. Esta disposición sólo es en esta ciudad, ya que se desea prestar toda la ayuda posible debido a la respuesta de la población al apoyo de las obras.

PAN no participará en las elecciones. El PAN no participará en las elecciones de presidente municipal de Ahome, informaron voceros de ese organismo. Únicamente en Culiacán y en Mazatlán el PAN lanzará sus candidatos a los puestos de elección popular que se definirán el primer domingo de noviembre. Se considera que en Ahome faltan elementos necesarios para hacer al menos una campaña decorosa. Inicialmente existían firmes propósitos de llevar a cabo una intensa campaña política en Ahome.

Explosión en barrio católico. Belfast. Dos personas murieron cuando una bomba hizo explosión en una residencia particular de un barrio católico de la ciudad en Irlanda del Norte. La casa quedó casi demolida por completo; pero las tropas no pudieron investigar la causa de la explosión por las turbas de católicos que impedían el paso. Con estas dos muertes, el número de personas que han perdido la vida en este año en actos de violencia sube a 51 civiles, 24 soldados y tres policías.

Con anterioridad, hombres armados y una turba con bombas atacaron a fuerzas del ejército británico que buscaban escondites del proscrito Ejército Republicano Irlandés, en un barrio también católico. No se dio cuenta de heridos o muertos en el choque, en el que los soldados usaron balas efectivas contra los tiradores embozados y proyectiles de goma, contra la turba.

Alegría con los García Verduzco. Los jóvenes esposos León Fernando García López y Anabella Verduzco de García recibieron de nueva cuenta la visita de la cigüeña que los obsequió con un guapo varón, rollizo y saludable, que vio la luz primera en la sala de maternidad de la Central Médico Quirúrgica. El preciado cargamento fue recibido por el doctor Mario Álvarez Castro, que se encargó de prodigarles las atenciones necesarias, tanto al nuevo bebé como a la guapa mamá.

24 de septiembre de 1996

Intensifica Japama tratamiento de agua turbia. A fin de reducir significativamente la turbiedad del agua suministrada a los usuarios del municipio, la Japama ha intensificado los programas de tratamiento del vital elemento. Asimismo, dispuso un operativo de información y concientización entre la población, principalmente del área rural donde es más álgido el problema para que sedimenten el agua y la hiervan para evitar problemas gastrointestinales. El gerente, Armando Ordorica, expuso que la turbiedad se debe a las intensas lluvias que se han registrado.

Tregua fiscal. México, D.F. La tregua que acordaron Hacienda y el sector privado para terminar con “la cacería de brujas” contra prominentes empresarios acusados de evasión fiscal, beneficiará a las empresas y permitirá impulsar la producción. La opinión pública nacional vivió los momentos críticos del enfrentamiento fisco-empresarios con la persecución que hicieron elementos de la PGR contra el exdirector del periódico Universal Juan Francisco Ealy Ortiz; asimismo contra el campeón Julio César Chávez.

Leer más: Cuándo comienza la vacunación covid de menores en México

Se casó John F. Kennedy Jr. Isla Cumberland. El apuesto abogado de 35 años, de enorme popularidad, se casó con Carolyn Besette de 29 años, durante una ceremonia privada que se mantuvo en secreto de los periodistas. La pareja mantenía vínculos románicos desde hacía unos cinco años. Kennedy, cofundador de la revista política George, había terminado su larga relación con la actriz Daryl Hanna poco después de los funerales de su madre, Jacqueline Kennedy Onassis, en mayo de 1994.