Explosión en línea de metro parisiense

HISTORIA EN EL DEBATE

28 de julio de 1970

Frente común contra huelgas locas. Una grave amenaza representa para los programas e industrialización del Gobierno del Estado y en particular para el desarrollo del Valle de El Fuerte, el apoderamiento de las instalaciones de Almacenadora Industrial por parte de líderes de la Sección 12 del Sindicato de alijadores, empleados aduanales, marinos, cargaduría y similares. Los organismo que representan el sector privado solicitarán la intervención de la Secretaría del Trabajo e incluso de la Presidencia de la República, para que se restablezca el orden.

Secuestran avión de aeronaves. Un moderno jet DC-9 de Aeronaves de México que llegó de Acapulco a la capital de la República, con 27 pasajeros a bordo y cuatro tripulantes, fue secuestrado por cuatro individuos que se presume son dominicanos, en momentos en que se reabastecía de combustible en el aeropuerto internacional de esta metrópoli, y obligado a dirigirse a La Habana. Se considera que el hecho está relacionado con el aniversario de la revolución cubana, que se celebra en 26 de julio. Se esperan noticias.

India podría fabricar bombas nucleares. Nueva Delhi. El presidente de la comisión de la energía atómica, Vikran Sarabhai, desechó que en un futuro próximo haya una explosión nuclear india, ni siquiera con fines pacíficos. Añadió que “nada nos impide” conducir explosiones nucleares subterráneas para el desarrollo económico e industrial, pero no por ahora. No se han determinado los costos porque el gobierno no ha resuelto fabricarlas. Expertos opinan que la India puede reunir, en 10 años, toda la técnica necesaria.

Celebra su día la señora de Calderón. Felicitaciones y demostraciones de afecto convertidas en significativos presentes, recibió con motivo de su onomástico la estimada señora Ana Luisa López de Calderón, esposa de don Javier Calderón Vidrio. Para la dama festejada, hubo felicitación musical de parte de un grupo de amistades encabezado por don Edmundo Yeomans y esposa, que en la madrugada dominical llegaron acompañados de alegre conjunto interpretando “Las Mañanitas”.

28 de julio de 1995

Sinaloa requiere de mejor justicia. Atrapada en una crisis económica que antes de noviembre pasado ya la creía superada, y envuelta en una incipiente guerra política por la lucha de las alcaldías y diputaciones locales, la sociedad sinaloense busca a alguien que mejore dos de los principales renglones del aparato gubernamental: la justicia y seguridad pública. La justicia se encuentra en entredicho, porque más se presta a negociaciones turbias, que a garantizar su pleno ejercicio y a respetar el estado de derecho en el que legítimamente les corresponde vivir a los sinaloenses.

Reestructurarán la PGR. México, D.F. La PGR será reestructurada de manera integral para combatir al crimen organizado, principalmente a las mafias de la droga. El anteproyecto incluye dividir a México en tres áreas operativas: los estados del Pacífico, del centro y del Golfo de México, que serán responsabilidad de igual número de subprocuradurías y se prevé la creación de una dirección general de crimen organizado. Los cambios contemplan la desaparición de las subprocuradurías de averiguaciones previas.

Explosión en metro parisiense. París. Una explosión estremeció un tren subterráneo durante la hora pico (17.30 hora local) y mató a cuatro personas e hiriendo a unas 60. La policía no dijo inmediatamente qué causó la explosión, pero envió a investigadores de una escuadra antiterrorista al lugar. El primer ministro Alain Juppe, dijo que no se sabía todavía si el estallido se debía a una bomba, "pero las conjeturas en ese sentido son muy firmes".

El estallido ocurrió en la estación Saint-Michel, junto al río Sena, en el centro de la capital. Las víctimas viajaban en un tren que se incendió tras la explosión. Los heridos, algunos de ellos con el rostro ensangrentado, fueron auxiliados a salir de la estación por bomberos y policías. "Alcancé a ver a las personas heridas que sangraban de varias partes del cuerpo. Fue una escena aterradora", dijo uno de los guardias de seguridad.