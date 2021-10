Exponen irresponsablemente a los adultos mayores en registro de apoyos

Irresponsabilidad e ineptitud. Pareciera no importarles. Pareciera que el personal encargado le está “haciendo un favor” a los adultos mayores. Pero el programa de inscripción para acceder al apoyo de “65 y más”. El llamado “apoyo universal”, está poniendo en riesgo la salud de los adultos mayores que acuden en tropel a registrarse. Y no solo eso, el personal del DIF municipal de Mazatlán y del Bienestar federal, tratan con prepotencia a las personas y han mostrado ser incapaces de conducir un programa que respete los protocolos de salud. Ni la sana distancia existe para ellos. Ni el respeto a quienes acuden a tiempo para ser registrados se da. Ayer, nuevamente el Infonavit Playas fue sede del programa de registro para adultos mayores. Y hubo quienes desde la madrugada se instalaron en el lugar donde se había anunciado la recepción de documentos y registro. Se suponía que la jornada de ayer era exclusivamente para los adultos que habitan en el Infonavit Playas. Pero no alcanzaron las papeletas de registro. Dijo uno de los encargados: “Es que se equivocaron en el censo…Y vinieron muchos más”. El otro problema que se observó fue el que llaman de los “rezagados”. Refiriéndose a aquellos que no pudieron acudir por diversos motivos el día que les correspondió a su colonia. Esos rezagados tienen que esperar hasta el último momento para ver si sobraron papeletas y recibir sus papeles para el registro. No hay orden en la recepción. Se mantiene a los adultos mayores en pleno rayo del sol. Y con las temperaturas elevadas que se están registrando en estos días. Es en momentos hasta indignante el trato que se recibe. Y pareciera que nadie le da importancia a los riesgos que están exponiendo a los adultos mayores que milagrosamente han sobrevivido a la pandemia y que esos 2 mil 500 pesos mensuales no les servirán en caso de resultar contagiados por Covid-19.

El pleito en el PRI. Lo que vive actualmente el PRI en Sinaloa es algo inédito. Algunos aprecian que lo que quedan son despojos tras dos severas derrotas electorales. Pero algo le han de ver de importancia en el nuevo tablero político en que está convertido Sinaloa. El caso es que hay evidencias de que desde el centro el CEN del PRI, Alejandro Moreno, intenta imponer condiciones. Pero en el estado hay otra intención, sobre todo que sean los priistas sinaloenses los que decidan qué partido y que dirigencia tener. La voz de alerta la lanzó el exgobernador Jesús Aguilar Padilla. Poco afecto a atraer los reflectores desde que entregó la gubernatura, Aguilar Padilla habló fuerte y precisó lo que el priismo sinaloense necesita. Y cuando Aguilar Padilla da una opinión, ¡aguas! Es que tiene bien claro los escenarios que vienen. Habla con el argumento y el análisis. Así es que se avecina un buen agarrón por lo que queda y se puede hacer del PRI en Sinaloa.

Focos rojos. En el sector pesquero se están acomodando las cosas para que se enfrente una “tormenta perfecta”. A dos semanas de que arrancaron las capturas de camarón en altamar. Los reportes son de producciones de regulares a malas. Lo que quiere decir que viene una mala temporada de capturas. A tres semanas del arranque de la temporada camaronera en aguas interiores, el reporte es que las capturas son muy bajas. Cuando se da una mala temporada camaronera y se le suma un bajo precio del camarón, además del elevado costo de los insumos como es el diesel. Los ingredientes están dados para que los conflictos aparezcan. Las diferencias se agraven. Los problemas se recrudecen.