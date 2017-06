Expulsados. A los del Partido Sinaloa en Guasave cuando no les llueve les llovizna, ya que a partir de este año dicho partido perdió la representación que tuvo por casi tres años en el Consejo de Administración de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave. Sin embargo, el PAS no es el único que quedó sin voto en el Consejo, pues aunque la presidenta municipal y la tesorera son parte de este órgano, hay otros integrantes de cabildo como el síndico procurador y un regidor que en años anteriores estaban integrados. A cambio de la salida de dos regidores (uno del PRI y uno del PAS) así como el síndico procurador, se incluyó al presidente del Comité Municipal Campesino No. 8, Alfredo Rosales Gámez, a la representante de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, Liliana Cárdenas, y a la tesorera Siria Sugey Lugo, que en otros años no era incluida en ese Consejo. Aquí lo que llama la atención es que ya no se invita a la Comisión Nacional del Agua ni a la CTM, lo cual, en el caso de esta última, seguramente tiene mensaje.

Cuenta regresiva. En el transcurso de esta semana seguramente habrá reunión de cabildo y dentro de los temas a tratarse seguramente aflorará el que tiene que ver con la firma de contrato para continuar con la prestación del servicio de recolección de basura por parte de una empresa privada que no necesariamente debe de ser la Promotora Ambiental S.A., la cual en los últimos 15 años ha estado prestando este servicio. Sobre este tema, los representates de la iniciativa privada han sido muy insistentes en que se tiene que revisar con lupa el convenio que se pueda firmar y hay quienes consideran que el nuevo contrato no debería de ser por tantos años, dado la experiencia que se tuvo con PASA que empezó muy bien pero que en el último año prácticamente abandonó el servicio.

Rebeldes sin causa. Los agentes de Seguridad Pública hacen su trabajo dentro de lo que cabe para prevenir delitos, pero ahora resulta que en la actualidad una de las quejas que más reciben, sobre todo en la cabecera municipal, es la de jóvenes vándalos que arrojan huevos contra domicilios en las diversas colonias. Aunque no parezca una infracción por la cual alarmarse, deben tomarse cartas en el asunto y reprender a esas personas que creen pueden dañar propiedad ajena e irse sin ser castigados solo porque para ellos es un juego. Cualquier acto de rebeldía que afecte a terceros debe ser sancionado, pero también concientizar a los infractores para que no se vuelva a repetir, esa es la labor que se ocupa de los policías para aspirar a una sociedad mejor.

Tendrán que ponerse duros. La que de plano tuvo que reconocer que el problema de quema de basura en domicilios es grande, fue María de los Ángeles Verduzco, directora de Ecología, y ahora que ya saben cuál es el talón de Aquiles, ojalá que vean la necesidad de aplicar multas duras y que sean serios en cuanto a esa norma, sin excepción, porque lo cierto es que sobre todo en las zonas rurales esta es una práctica muy arraigada que no se ve intención de erradicar. Aquí brota otro problema importante a atacar y es el asunto de la recolección, pues una de las principales excusas que sacan a colación los que llevan a cabo esta práctica es que hay sitios en los que el servicio de recolección es solo un rumor, pues por sus calles no pasa.