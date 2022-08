Extesorero le revira al secretario

Luego de que el secretario del Ayuntamiento aprovechara que por unos instantes estará al frente de la comuna, tras tomarse unos días libres el alcalde, para declarar que aquellos famosos equipos de cómputo que se contrataron en la administración de Armando Leyson Castro les generó un adeudo de 11 millones de pesos, ya que en las últimas dos administraciones no se pagó dicho arrendamiento, el extesorero del municipio en el trienio pasado, Joel Quintero Castañeda, le reviró diciéndole que ellos recusaron legalmente ese contrato y otros más, por su naturaleza lesiva en contra del interés público. Agregó que se le hacía muy sospechoso que este gobierno cedía muy fácil para que el Ayuntamiento pague sumas millonarias por ese tipo de contratos, y que sus antecesores no hicieron, al defenderse por la vía legal, por lo que no entiende de qué sirve la experiencia en el servicio público del jurídico Luis Miguel González Valle, si está perdiendo todas esas batallas.

Quien fue a parar al hospital por un problema de salud fue el tesorero del Ayuntamiento Marco Antonio Báez Rochín, luego de que presentara una infección intestinal, aunque también se supo que hace unos días se sintió mal, luego de asistir a una asamblea de la Alianza de Transporte Urbano de Guasave, de donde es socio, y tuvo que irse de la sesión antes de que concluyera. Sin duda que el citado funcionario tiene que atender todas esas señales que le envía su cuerpo, pues podría ser el estrés que vive a diario en el cargo que ostenta lo que podría estar afectándolo, sobre todo porque él es primerizo en esos menesteres del servicio público, aunado a que ya debe estar pensando también en la revisión de la cuenta pública 2022 que se les vendrá muy pronto.

Aunque mucho se ovacionó que en este ciclo escolar ya se abriera la carrera de medicina en la UAS Guasave, lo que no le pareció para nada atinado a los padres de esos alumnos y alumnas de primer año, es que apenas el viernes pasado les avisaron que todos los guasavenses que se habían trasladado a Los Mochis y Culiacán para cursar allá dichos estudios, los obligaron a regresar a su tierra, pues ya no era necesario que se fueran si en esta ciudad ya tienen esa opción desde el pasado lunes que activaron tres grupos. El problema es que muchos de esos padres ya habían pagado un mes por adelantado de renta, y ese dinero lo perdieron, solo porque las autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa les avisaron al cuarto para las 12, así que no todo fue júbilo por la apertura de la carrera de medicina en este municipio.

Aunque de nuevo fue mucha la lluvia que azotó al municipio de Sinaloa, y que ha traído consigo que desde la derivadora se estén soltando entre 120 y 180 metros cúbicos hacia el río y que vienen a dar hasta Guasave, en esta ocasión los arroyos no se desbordaron, y eso de alguna forma les dio un respiro de tranquilidad. El alcalde sinaloíta, Rolando Mercado Araujo, declaró que no hay riesgos de desbordamientos a pesar de las precipitaciones copiosas, sobre todo en beneficio de los poblados de Los Melones y Los Norotos, que apenas se están recuperando de las inundaciones que los afectaron.