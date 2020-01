Extrañamiento. El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en Mazatlán hizo un extrañamiento por la falta de participación de la Vicefiscalía de Justicia en la Zona Sur en las reuniones de análisis. Resulta que su titular, José Francisco López Leal, no ha respondido ninguno de los llamados, exhortos e invitaciones que se le han remitido para participar en las reuniones en las que se analiza la efectividad de las labores preventivas y de impartición de justicia. Durante la última reunión realizada en cabildo, el fin de semana, su nombre salió a relucir por su ausencia y negada participación. El secretario ejecutivo es Martín Medina Arthur. También aprobaron enviar un pronunciamiento a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para que explique su falta de participación en este órgano ciudadano, además de la petición para que aclare lo concerniente a la emisión de cartas de no antecedentes penales que desde esta semana se deben tramitar en la capital del estado.

Trámite de regreso. A propósito de inconformidades, el fin de semana se generó en Mazatlán una polémica debido a que la Fiscalía de Justicia en el Estado concentró en Culiacán algunos trámites, entre ellos la expedición de las cartas de antecedentes no penales. Ante la inconformidad generalizada, el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Renato Ocampo Alcántar, anunció que este trámite se podrá hacer de nuevo en Mazatlán a partir de hoy, con un costo de 92 pesos. Lo que no informó son las razones por las cuales la unidad electrónica para la expedición de documentos estatales en La Gran Plaza no funciona.

Total apoyo. Mucho se ha hablado de la paralización de los trabajos en la construcción de la presa Santa María, en Rosario. Se ha responsabilizado a los grupos de comuneros inconformes con la indemnización quienes tramitaron un amparo contra el proyecto argumentando la falta de cumplimiento a los acuerdos de indemnización, principalmente la construcción de nuevas viviendas El mismo gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, criticó la actitud de los inconformes, muchos de los cuales, según dijo él, está solicitando pagos irreales. Al respecto, la diputada local y coordinadora de Morena en el Congreso del Estado, Graciela Domínguez Nava, fue clara. Los comuneros tienen el total apoyo del Congreso del Estado. Subrayó que la principal responsabilidad de que el proyecto esté detenido y haya perdido el presupuesto del 2019 es del gobierno estatal que encabeza Quirino Ordaz Coppel, pues incumplió los compromisos de indemnización a las familias afectadas por la obra.

Más protestas. Otro movimiento de comuneros es el que durante la última semana ha mantenido tomada la autopista de Cuota Mazatlán-Tepic. Los comuneros de Rosario, también inconformes por la falta de indemnización, se cansaron de esperar y durante los últimos días se han mantenido en plantón permanente en la caseta de cobro. Eso sí, no dejan de cobrar una cuota de 50 pesos con la cual mantiene la lucha, según han explicado.

Boda y protesta. El fin de semana, dos activistas por los derechos de la comunidad LGBT+ se casaron en la frontera entre Sinaloa y Nayarit. La ceremonia, que se celebró en la playa, fue un acto de orgullo y de protesta. Las dos mujeres activistas protestaron por la omisión del Congreso de Estado para adecuar las leyes y reconocer los matrimonios igualitarios en Sinaloa a pesar de los llamados que para ello han recibido de las organizaciones y el Congreso de la Unión.