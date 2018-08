Extremar medidas

Protección Civil convocó ayer a los sinaloenses a extremar las medidas de seguridad ante la presencia de los tres fenómenos naturales que tienen actividad en el océano Pacífico. De los tres, John, que ayer era huracán de categoría 2, era la mayor amenaza, no tanto porque vaya a impactar en algún punto de Sinaloa, sino porque dejará abundante lluvia. Incluso, este ya absorbió al Ileana, el otro fenómeno en el Pacífico.Así, el llamado de Protección Civil debe ser tomado en serio, pese a que el huracán no vaya a pegar en la entidad. Esto porque la lluvia que podría provocar inundaciones puede ocasionar daños materiales y humanos si no se toman las medidas adecuadas. Lo primero que tienen que hacer los sinaloenses es estar informados de las alertas oficiales. En ese sentido, lo importante es que se actúe con responsabilidad y no generar pánico con información falsa. Esto último ya se debe superar, y la prueba está con estos fenómenos.