FAMILIA AFECTADA POR AVIONETAZO NO HA RECIBIDO APOYO

PA SU MECHA. La que no ha recibido ningún tipo de apoyo es la familia afectada por la avioneta que se estrelló contra una casa en Rincón Real. El Gobierno no ha hecho nada por aportar un apoyo a beneficio de los afectados de dicha vivienda al surgir un hecho aterrador como fue el avionetazo, dejando muchos daños a una familia entera.

ACUÉRDENSE. Pareciera que a las autoridades angosturenses se les ha olvidado que la presidencia municipal cuenta con un estacionamiento, del cual, por cierto, la raza pide que se atienda y se rehabilite la caseta de seguridad del acceso, pues así evitarían un percance entre conductores y peatones. Las dos administraciones anteriores no lo hicieron, a ver si con la actual alcaldesa, Aglaeé Montoya, se hace.

NO HAY LANA. A través de redes sociales, personas beneficiadas con el programa Empleo Temporal en Sinaloa municipio mostraron su malestar porque ya les adeudan tres quincenas, y todo indica que podrían ser cuatro, pues autoridades de ese municipio solo dijeron que no tarda en llegar ese dinero, pero pues nomás no llega, y la raza necesita ese apoyo, más en estas fechas.

¡ÓRALE! A dos años del hackeo a la cuenta del Ayuntamiento de Escuinapa, de donde se llevaron 1.5 millones de pesos, la lista de sospechosos se sigue depurando. La síndica procuradora Oliva Santibáñez dijo que investigan a una persona por el robo, pero que todavía no hay nada concreto.

CAOS VIAL. Las fiestas navideñas se acercan, y en la ciudad de Los Mochis parece no haber control vial, pues los accidentes se han incrementado conforme llegan las fechas de amor y tranquilidad, por lo que el municipio se debe poner bien trucha y colocar de inmediato a más agentes de Tránsito en la calle. ¿A poco no?