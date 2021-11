Reconocerá Acrodesin a deportistas del año

LA ASOCIACION DE cronistas deportivos de Sinaloa volvió a dar señales. Honrará la figura del estelar lanzador de Dodgers de Los Ángeles, Julio César Urías, como el deportista del año en el terreno profesional. Urías, designado con el Premio Nacional del Deporte por el gobierno federal, también se lleva la distinción de la Acrodesin por la brillante campaña en Ligas Mayores, donde ingresó a la historia, como el primer mexicano en conquistar la máxima cifra de victorias en las Mayores con marca de 20-3. EL ORGULLO de la Higuerita será galardonado en fecha por definir este año. Ha sido un acierto de nuestros compañeros esta decisión. Si es premiado a nivel nacional, porqué no hacerlo en su casa. LUEGO DE estar apartados más de un año a causa de la pandemia, esta agrupación de cronistas deportivas se reunió con una docena de miembros. También estableció, que a fines de este año, entregarán dos gemas a los mejores deportistas amateurs del año en las modalidades varonil y femenil.OTROS PUNTOS que se ventilaron en la asamblea fue ratificar por un tercer periodo a Gilberto Escobar. De la misma manera, se determinó reactivar la liga de softbol periodística. El martes entrante, a las 10:00 horas, en las instalaciones del Salón de la Fama, se reunirán delegados de los diferentes equipos. Los planes son arrancar antes que concluya el año. Otro de los puntos centrales de este organismo será presentar acta constitutiva, reglamento y estatutos. La idea es mantenerse vigentes con auténtico compromiso de tener presencia en el medio y con el mayor número de agremiados.ANTONIO VELÁZQUEZ, periodista deportivo de la vieja guardia, anunció la publicación del libro Un siglo de futbol en Sinaloa, compendio de 238 páginas, ilustrado con 60 históricas fotografías. La profunda investigación y redacción, de varios años, está en los toques finales para su impresión. No busca lucrar, las ganancias de venta serán invertidas a grupos vulnerables. Por la información de primera mano, entusiasmo y pasión que tiene Toño por el futbol, como cronista, historiador y jugador, será un cañonazo ME SORPRENDIÓ que en la narrativa asiente que la cuna del futbol en Sinaloa, es Mazatlán. Los detalles serán ampliados en esta obra. EL MARTES próximo, a las 11:00 horas, en la sede del Salón de la Fama se reunirán los miembros del jurado calificador para elección de los ganadores del Premio Municipal del Deporte. En calidad de representante de los inmortales he sido invitado a participar en esta sesión. Heriberto García, nuevo titular del Imdec, está al frente de estos trabajos. Y EL LUNES será la elección de los ganadores del Premio Estatal del Deporte en convencionales y paraolímpicos en las dos ramas. El jurado analizará las 27 propuestas de deportistas y entrenadores. Suerte para todos. La cita en el ISDE a las 11:00 horas. Sera el primer evento formal que presidirá el titular, Julio Cascajares.AVANZAN LOS trabajos de instalación de la nueva pista de atletismo de tartán en la Universidad Autónoma de Occidente de parte del PIDS. La obra que fortalecerá la actividad deportiva en la familia Lince, será inaugurada antes que concluya el año, quizá a fines de este mes. Luce espectacular. Ya se colocó la plancha naranja, la protección en el área de lanzamientos y el siguiente paso es acondicionar con césped el terreno para pruebas de campo. Ahora nuestra capital tendrá tres alfombras atléticas de pista y campo, en la UAS, CAR y UAdO.