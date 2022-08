FGE de Sinaloa y autoridades en aprietos por identificación de mujer, familiares desmienten

Otro enredo, y muy grave, trae la Fiscalía General del Estado. Mientras que esta dependencia informó que familiares habían reconocido el cuerpo de una mujer encontrado en un lago de exclusivo fraccionamiento de Mazatlán como el de Cándida Cristal, conocida como la Chulis, familiares aseguran que eso no fue así. Hasta el propio gobernador dijo que la fallecida era Cándida, pero quienes dicen ser su mamá y una hermana desmienten a ambos a través de redes sociales. El cuerpo tiene tatuajes, y su hija no los tenía, no le gustaba tatuarse. Mencionó que no permitirá que le entreguen un cuerpo sin que esté debidamente confirmado, solo para que la fiscal general Sara Bruna Quiñónez dé carpetazo al caso, expuso en redes sociales alguien que se identificó como su mamá. Es muy importante que se aclare pronto si es la joven o no.

Este lunes, miles de alumnos de educación básica no podrán regresar a las aulas pese a que, por una parte, la titular de la SEPyC, Graciela Domínguez Nava, asegura que las escuelas están listas, pero no es así. Hay muchas que no tienen electricidad, agua, butacas ni la infraestructura adecuada, no están en condiciones. La funcionaria ha dejado mucho que desear, y son muchos los padres de familia que se dicen molestos porque simplemente no atiende las problemáticas. Por una parte, es buena para señalar que los funcionarios pasados no invirtieron en las escuelas, pero ella está haciendo lo mismo en algunos casos y, en otros, está peor porque, de perdida, los de antes escuchaban a los directores, a los padres de familia y a los supervisores, y ahora es más fácil conseguir una audiencia con AMLO que con ella. De nada funciona que el gobernador esté comprometido con las escuelas cuando la titular de la SEPyC no busca solucionar conflictos. Esto se va a ver en las manifestaciones y tomas de planteles que están anunciando los padres.

Operatividad costosa del grupo parlamentario de Morena, ya que se gastaron casi 600 mil pesos en tres meses. Se puede ver que los legisladores usaron el recurso en pasajes de vuelos de avión, en comida y 169 mil pesos en gasolina. Esto es mucho dinero, teniendo en cuenta los jugosos salarios que perciben y que bien podrían cubrir por su cuenta su alimentación y gasolina, como lo hace cualquier ciudadano de a pie. A ver qué cuentas da el presidente de la Jucopo, Feliciano Castro, quien habla mucho de austeridad. Con lo que gastaron él y el resto de los diputados de su bancada se pudieron hacer mejoras en escuelas, comprar medicamentos, etc. Por cierto, el legislador no ha respondido por qué permite que algunos diputados sigan cobrando el costo de renta cuando viven en Culiacán.

Año con año, las inundaciones terminan con el patrimonio de varias familias; y las autoridades, en vez de solucionar los problemas a fondo, solo se dedican a estar entregando apoyos. Un ejemplo de que no se trabaja en prevención es lo que ocurre cerca de la capilla de Malverde, en donde con cualquier lluvia el agua se eleva varios centímetros, siendo un gran riesgo para los ciudadanos. Pese a que es un lugar cercano al Palacio de Gobierno, no se ha hecho nada para prevenir una inundación durante las lluvias.