Falla evidente de los programas y acciones de seguridad en Mazatlán

Falla la seguridad en Mazatlán. Las autoridades aplicaron hermetismo. Los trascendidos apuntaban a que desde finales de diciembre y en todo enero, los “levantones” estaban presentes. Pero oficialmente las autoridades nunca han emitido una posición. El descubrimiento de fosas clandestinas en Mazatlán han puesto en evidencia que los trascendidos son ciertos. El hallazgo de 11 cuerpos en por lo menos dos fosas cerca del poblado de Miravalles es una bofetada para quienes sostienen que los programas de seguridad en Mazatlán están rindiendo buenos resultados. El Gobierno Municipal lo sabe. Y todavía se habla de que faltan muchos cuerpos más por localizar. Pues los grupos armados que operan en Mazatlán han desaparecido a decenas de personas. El fracaso en materia de seguridad en Mazatlán pudiera acelerar la salida del actual secretario de Seguridad, Ricardo Olivo. El mes pasado, en este espacio comentamos que Olivo está en la posibilidad de renunciar al cargo. Entre los motivos está que lo tenían, y lo siguen teniendo, acotado. Quien manda es el secretario del Ayuntamiento. Pero los errores y fracasos no serán para él, sino para Ricardo Olivo.

División y desencanto. En el Congreso del Estado no andan bien las cosas. La mayoría integrada por diputados de Morena, están divididos. No hay uno. No hay dos. Son tres los grupos de diputados de Morena que se han formado en tan solo tres meses de haber arrancada la actual legislatura. Cuando se suponía que la líder oficial de Morena en el Congreso, Graciela Domínguez, conduciría a los diputados de su partido, la realidad fue otra. Y es que la misma Graciela ha dado elementos para que los otros diputados aglutinados en dos grupos se le enfrenten y rechacen sus indicaciones. Un elemento de los que mencionan es que en cada encuentro del grupo morenista en el Congreso, Graciela Domínguez no decide por ella misma. Todo el tiempo mantiene en sus manos su celular y consulta qué decisión tomar. ¿A quién consulta?, le preguntamos al diputado que nos compartía la información. Pues a Feliciano Castro, exdirigente del PRD en Sinaloa y actual morenista. Pero no solo eso, a Feliciano Castro se le acredita como asesor del senador Rubén Rocha Moya. La “cena de negros” en que han convertido los de Morena al Congreso del Estado tiene hasta la coronilla al secretario General José Antonio Ríos Rojo. Y no debería descartarse la posibilidad de que les renuncie. Pues no atienden recomendaciones. La pobreza en resultados de la actual legislatura es evidente. La incapacidad de algunos de los diputados morenistas raya en la ignominia. Los ciudadanos no supieran por quién votaron. Lo peor es que los diputados creen que por su carisma, personalidad y seguramente hasta capacidad, están en ese cargo. Y están en un tris de decepcionar a los ciudadanos. Que tampoco se dan cuenta de eso. Por lo pronto, concluyó el periodo de sesiones. Ojalá y aprovecharan el tiempo para prepararse.

Todos contra todos. En el Ayuntamiento de Mazatlán varios de sus directores no se toleran. Se saludan, pero en cuanto se dan la espalda, unos hablan, y mal, de los otros. Está circulando la versión de que en cuanto pasen las fiestas de carnaval, por lo menos tres funcionarios municipales dejarán sus cargos. Y es que las peleas y diferencias entre ellos ya están en la mesa del alcalde. Y este ya se dio cuenta que un equipo dividido jamás podrá salir adelante. Afirman que habrá corrida de toros. Y no precisamente la que tradicionalmente se realizaba en carnaval.