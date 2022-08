Falla la estrategia de seguridad y el país se incendia

Violencia desbocada. Que alguien le avise al inquilino de Palacio que a los violentos no hay quién los pare. Que el país está incendiado literalmente. Jalisco y Guanajuato arrancaron con las quemas de autos y negocios. Siguió Chihuahua con una mayor agresividad al asesinar a 11 personas, y continuó en Baja California, donde con dirección estratégica sembró el temor en todos sus municipios. Y lo peor, la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, del partido Morena, en un video le pide al crimen organizado “que cobren las facturas a los que no han pagado y no a los ciudadanos”. Porque les advirtió a los criminales: “No vamos a permitir que un solo ciudadano tijuanense pague las consecuencias de quienes no pagaron sus facturas”. Así o más claro. Las consecuencias de la inacción contra el crimen organizado está conduciendo al país a vivir en el terror. Y no se trata de combatir la violencia con violencia, como argumenta el presidente López Obrador y sus corifeos. Simplemente se trata de aplicar la ley. Que a los delincuentes se les aprehenda. Que se respete el estado de derecho. Que se respete al ciudadano. La incompetencia es tal de parte del Gobierno, que ya se le están agotando los argumentos y de culpar a tres años y medio de esta administración a los anteriores, al neoliberalismo. Los delincuentes ahí están. Y actúan en medio de una gran impunidad. ¡Qué esperan! Y ante el silencio oficial cómplice, surgen las especulaciones. ¿Dónde están los 16 delincuentes detenidos por los incendios en Jalisco y Guanajuato? Los soltaron como a Ovidio Beltrán en el “culiacanazo”. O es una acción concertada para justificar el “decretazo” de López Obrador para militarizar al país. Cuando el gobierno cae en un vacío, se da paso a la especulación.

El Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, se ríe de todos. La Auditoría Superior en Sinaloa al parecer declaró que no encontró ninguna irregularidad en su gestión. Todas las ilegalidades que ha cometido, las constantes violaciones a la ley y reglamentos, no cuentan. La impunidad y la complicidad que avala el saqueo de los dineros del pueblo en Mazatlán es la que prevalece. El gobernador Rubén Rocha Moya pudo haber pedido, no decimos ordenado, a la ASE que actuara conforme a la ley y que no le enmendara la plana al “Químico”. Pudo haberle pedido a la fiscal Sara Bruna Quiñones que se aplicara en el caso Mazatlán. Pero no lo hizo. ¿Y cómo se llama eso?

La desaparición de personas en Mazatlán es un tema al que las autoridades le están sacando la vuelta. Dos legisladoras alzaron recientemente la voz para advertir que Mazatlán se ha convertido en el destino turístico del país con mayor número de personas desaparecidas. La diputada federal Paloma Sánchez y la diputada local Celia Jáuregui coincidieron en tiempos diferentes y por separado que esa información fue emitida por organizaciones oficiales y de búsqueda de personas desaparecidas. En estos momentos hay dos estudiantes de enfermería de quienes se desconoce su paradero. Pero también hay registro de muchos turistas que llegaron al puerto y que no regresaron a sus lugares de origen. Desaparecieron aquí. Falta muy, pero muy poco para que Mazatlán sea boletinado por considerarse un destino turístico peligroso, donde las personas desaparecen y la autoridad no hace nada.