Falla tras falla. La primera lluvia torrencial que duró apenas una hora en el puerto de Mazatlán dejó al descubierto una obra presuntamente mal planeada y ejecutada que inundó como nunca antes visto a los colonos del Centro Histórico. Los habitantes de inmediato subieron sus reclamaciones a las redes sociales, donde expusieron a través de videos y textos que la obra tuvo una millonaria inversión y les causó molestias por casi seis meses, y pese a ello, no superó la prueba de fuego. Lo lamentable del caso es que las autoridades municipales y estatales les vendieron la idea que con la remodelación del Centro Histórico desaparecerían las inundaciones, pero ahora vieron que nada de eso es cierto. Lo que queda es esperar a que las siguientes lluvias no superen la de ahora, pues tendrían que comprar botes o lanchas para salir de sus hogares.

El gasto que viene. Las que de plano no se han adaptado al suelo del malecón son las palmeras cocoteras y datileras, pues desde que entró en fase final la remodelación de la avenida Del Mar, se han transplantado y rápidamente secado. Las autoridades municipales causan molestia a los automovilistas cuando realizan esta labor, y más en estos días en que planean retirar 29 palmeras secas y el puerto se encuentra lleno de turistas. El director de Servicios Públicos Municipales, Miguel Pérez, dice que el cambio no tiene costo para el erario municipal, pero tienen planeado recibir la obra antes de que finalice la administración, o sea que a más tardar para octubre. Después de esto el costo se cargará al municipio, y las palmeras datileras rondan los 25 mil pesos, todo, para que el malecón siga luciendo como en el Tianguis Turístico.

Inseguridad. Tal parece que el secretario de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán, Joel Ernesto Soto, vive en una ciudad distinta a la de la mayoría de los porteños. El también militar rechazó tajantemente los resultados que la organización Semáforo Delictivos emitió por el mes de junio, donde coloca a Mazatlán en rojo por su incidencia en los delitos de homicidios dolosos y lesiones. El robo a casa, robo a comercio y violación, se encuentran en etapa de alerta. Solo basta hurgar en las redes sociales para sentir el pulso de la ciudadanía, quien pide mayor vigilancia por la inseguridad que se vive en sus sectores. Ayer, habitantes de los fraccionamientos Girasoles, Estadio, Del Valle y Casa Blanca hicieron pública su queja por los continuos robos que sufren a cualquier hora del día. ¿Entonces, de qué Mazatlán hablará el secretario?

La moneda sigue en el aire. A una semana de que Fernanda Oceguera Burques solicitara licencia para dejar la alcaldía de Escuinapa por motivos que no aclaró a la ciudadanía, los escuinapenses aún no tienen presidente municipal. Ayer, en el Congreso del Estado se tocó el tema, pero será mañana jueves cuando definan al nuevo sustituto. Por los pasillos del Ayuntamiento se menciona que Hugo Enrique Moreno Guzmán regresaría a la silla que dejó para buscar la reelección, pero que los votos no le favorecieron.

Que no hacen caso. Aunque se ha dialogado en repetidas ocasiones sobre las rutas que los choferes de aurigas tomarán en El Rosario, se les ha invitado a no excederse en el número de personas por viaje. Los trabajadores de estos pequeños vehículos de pasaje no hacen caso, dijo el delegado de Vialidad y Transporte en Rosario, Juan Colín Partida, quien fue claro al decir que ya empezaron las multas para quien no acate los acuerdos, y que de algún modo genere competencia desleal o ponga en peligro a las personas que transporta bajo su responsabilidad. Aseguró que se les llama la atención y luego se ponen agresivos.