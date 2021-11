Fallan intentos y en Mazatlán sigue ingobernabilidad sumido en el escándalo

Evidente ingobernabilidad. Tres veces se reunió el cabildo de Mazatlán. Las mismas que resultaron en acuerdos fallidos. Por primera vez en la historia de Mazatlán, se ve un dislate entre un grupo de regidores y el alcalde. Ayer se evidenció lo que muchos están observando. Una ingobernabilidad que no es reconocida, pero en la práctica ahí está presente. Un alcalde que intenta hacer funcionar al Ayuntamiento en su muy particular forma de ser y un grupo de regidores que van en contra de todo lo que propone el alcalde con el argumento de que está mal de origen la primera convocatoria de sesión de cabildo y detuvieron la designación de secretario del Ayuntamiento, tesorero y oficial mayor. El alcalde Luis Guillermo Benítez convocó ayer a sesión de cabildo. Y siete regidores no asistieron. Minutos después, convocó nuevamente y advertidos los regidores que se le oponen a que con los que estuvieran se tomarían acuerdos, decidieron asistir. El segundo encuentro resultó toda una tragedia para el municipio. El alcalde propuso los nombramientos para secretario del Ayuntamiento. Siete regidores votaron en contra y seis a favor. Se levantó la sesión y poco después se continuó. El alcalde volvió a proponer nombres para los tres cargos. Los siete regidores volvieron a votar en contra. Así o más clara la ingobernabilidad en Mazatlán. Y se dio paso a una reunión privada de todos. Al final no hubo acuerdo. Pero la jornada exhibió, por un lado, la cerrazón de un alcalde dispuesto a llevar hasta las últimas consecuencias sus decisiones y, por el otro, la inusual reacción de un grupo de regidores que también pretenden sacar adelante la consigna de imponer nombres y conseguir puestos municipales, sea como sea. El alcalde no volvió a tocar el tema de que pretenden “tumbarlo”.

Hasta la próxima semana. En medio de la falta de acuerdos en el cabildo y la inoperancia del Ayuntamiento, el regidor panista Martín Pérez adelantó ayer que será hasta la próxima semana cuando se reanude la mesa de diálogo. Comentó que en la reunión interna con el alcalde Luis Guillermo Benítez, todas las partes tuvieron la oportunidad de presentar sus planteamientos. Pese a que no hubo conclusiones, para el regidor Martín Pérez resultó el de ayer un buen ejercicio. Pérez votó en contra de las propuestas del alcalde. Pérez en la segunda reunión en cabildo dijo estar “presente bajo protesta”, al igual que los regidores del PAS.

Desafuero o desaparición de Poderes. Si la crisis de ingobernabilidad en Mazatlán continúa. Y si el ejecutivo estatal no interviene para que los grupos políticos en pugna sigan anteponiendo sus intereses por encima de Mazatlán, el grupo denominado Movimiento por la Unidad Morenista en Mazatlán advirtió que se pudiera llamar al Congreso del Estado para solicitar el desafuero del alcalde Luis Guillermo Benítez o la desaparición de poderes en el municipio. Miguel Ángel Ramírez, uno de los representantes de este grupo, criticó que el pueblo no tiene por qué soportar los desplantes de grupos políticos que han conducido a vivir este conflicto. Consideran que el Congreso del Estado debe llamar a los dos grupos e intentar agotar el diálogo. Pero si la intransigencia persiste, actuar contra aquellos que se creen dueños de Mazatlán.

Mazatlán, en riesgo. La ingobernabilidad que se está dando en Mazatlán, pudiera afectar el desarrollo del puerto. Toda la gran inversión realizada se puede ir al traste. Y el interés de invertir también. Hasta allá llega el conflicto.