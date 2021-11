Fallan todos, Mazatlán continúa sin Gobierno completo y en riesgo del caos.

¡Ya basta! Algo muy grave está pasando en Mazatlán. Y también en Sinaloa. No hay autoridad que intervenga para poner orden en el Ayuntamiento de Mazatlán. Un Gobierno municipal incompleto a 19 días de haber iniciado esta nueva Administración. Ayer, cuando todos esperaban que transitaran los nombramientos de secretario del Ayuntamiento, tesorero y oficial mayor, el choque volvió a hacerse presente. El alcalde Luis Guillermo Benítez presentó las tres propuestas. La votación fue siete regidores a favor y siete en contra. De nuevo, la mayoría de regidores del PAS volvieron a la carga. Pareciera que a todos les valió el llamado que lanzó el gobernador Rubén Rocha Moya. También la postura pública de los legisladores federales sinaloenses de Morena. El alcalde, en su papel presentando las propuestas. Los regidores, en su posición, rechazándolas con argumentos que ya algunos legisladores federales de Morena, como la senadora Imelda Castro, señalaron de irregulares. Es momento de preocuparse y, sobre todo, ocuparse con soluciones claras y precisas. Mazatlán no se merece lo que está viviendo. Y el gobernador debe saberlo. Ya también valoró que su primera intervención al enviar al secretario General de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, y sentar por un lado a Melesio Cuen, líder del PAS y actual secretario de Salud, y al alcalde Luis Guillermo Benítez fracasó. Rocha Moya ya debe revalorar que su pronunciamiento al orden en Mazatlán, pues sencillamente les valió a quienes están impidiendo el funcionamiento del Ayuntamiento. ¿Qué sigue?

Se volverá a convocar a regidores. El alcalde Luis Guillermo Benítez se escucha tranquilo. Se le percibe seguro. Comentó a este reportero que volverá a convocar a otra sesión a regidores. Está convencido de que se está actuando conforme a la ley. Que se está respetando el reglamento. Y que los regidores que se han opuesto han incurrido en irregularidades que les pueden costar mucho. Ante la posibilidad de que el tema de Mazatlán llegue a tribunales, Benítez respondió: “El caso ya está en tribunales. En el Penal, el Fiscal y Electoral”. Y probablemente en el transcurso de la próxima semana se tengan noticias desde los tribunales. Hoy, el Químico encabezará una “asamblea popular” en donde habrá de conocerse más de la defensa que él está realizando por instaurar el orden y la legalidad en el Ayuntamiento.

Leer más: "Puede ser desafuero porque no respetan mis derechos" señala alcalde de Mazatlán por rechazo de terna

En el Congreso, ciegos, sordos y mudos. Para los diputados locales que integran el Congreso del Estado, el conflicto que se vive en Mazatlán pareciera que no existe. El problema de ingobernabilidad a lo que ha conducido la falta de oficio político de quienes se pelean los puestos municipales, el poder en Mazatlán, no lo ven, no lo escuchan y se mantienen en un silencio ominoso y hasta cómplice. Ni siquiera reaccionaron los diputados locales con el pronunciamiento lanzado por el gobernador Rubén Rocha Moya y de los legisladores federales sinaloenses de Morena. Desde la legislatura anterior con una mayoría morenista y la de hoy con mayor número de legisladores de Morena, saben, están enterados de lo que sucede en el Ayuntamiento de Mazatlán. Antes fue Graciela Domínguez que, como presidenta del Congreso del Estado, dejó pasar irregularidades en el Ayuntamiento de Mazatlán; ahora, con Feliciano Castro Meléndrez a la cabeza en el Congreso, están dejando pasar lo que sucede en este municipio. Como si fuera cosa menor.