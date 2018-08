Fallas en el sistema de la tarjeta inteligente

A quien le urgen técnicos en sistemas es al secretario de Innovación Tecnológica, José de Jesús Gálvez, ya que la página para tramitar la tarjeta inteligente anda fallando, situación que causó la molestia de jóvenes y padres de familia quienes ya quieren acceder a este beneficio para pagar menos de la mitad de lo que cuesta el pasaje del transporte público. Interesados en la chamba de arreglar el sistema, favor de comunicarse al ‘fon’ (667) 758 07 00.Los maestros y alumnos de la primaria del ejido Felipe Ángeles, en Ahome, se organizaron pa’ formar una cadena de oración, pidiendo que se cumpla el milagro de que la Secretaría de Educación Pública y Cultura los volteé a ver y les gestione recursos pa’ darle una manita de gato a la escuela, pues casi casi se cae a pedazos. Y por si esto fuera poco, los rateros se robaron todos los aires acondicionados antes de que entraran a clases. Si a usted le nace del corazón apoyar, échele el ‘fonazo’ al ‘chaca’ de Servicios Regionales en Ahome, Jorge Luis Heredia Arellano, al (668) 177 90 00. ¿Sale?Los habitantes de Juan José Ríos, en Guasave, piden a gritos que el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 2, José Espinoza Madrid, se ponga las pilas e implemente acciones para erradicar los moscos, pues dicen que no aguantan las picaduras. Por su parte, Espinoza Madrid dice que los que deben ponerse truchas son los propios ciudadanos, porque la abundancia del zancudo se debe a los criaderos que se forman en las casas. Así que no les queda de otra que ponerse a trabajar ambos pa’ evitar afectaciones por dengue. Ahí si quiere sumarse a la brigada de la SSA, porque nomás andan diez personas chambeando en la abatización, llame al (687) 872 98 28.En el Ayuntamiento de Salvador Alvarado se solicita personal de mantenimiento para el departamento de Obras Públicas, para echarle la mano al ‘inge’ Hugo Alberto Soto Mata, por la chamba que se le acumuló en estas lluvias y por los pendientes que le encomendó el alcalde en plena sesión de Cabildo Abierto. De plano, el ‘chaca’ de Obras ya no hallaba dónde meterse, porque fue el que más agarró el micro pa’ responder las quejas. La mayoría de las solicitudes fueron por problemas en servicios públicos, malas obras y falta de mantenimiento. Si usted está disponible para echarle una manita, llámele al ‘fon’ (673) 732 06 38.El alcalde de Rosario, Manuel Pineda, se ha mostrado muy activo desde que regresó a la silla presidencial tras la victoria de su reelección, iniciando obras en beneficio de la sociedad rosarense y comprometiéndose a apoyar las causas más nobles, sin embargo, no se ha dado una vuelta por el CAM 11. Allí, maestros y padres de familia se quejan del olvido de las autoridades, pues las instalaciones tienen más de 40 años y ya urge que les den una manita de gato. De hecho, Protección Civil diagnosticó que estas pudieran colapsar; por lo que, si alguien lo ve, dígale que visite el CAM o marque al (694)952 04 10.