13 de febrero de 1971

Topolobampo sigue en el abandono. El vecino puerto continuará en el mismo descuido y apatía en que lo tienen las autoridades portuarias de la capital del país, pues desde hace tres años en que desazolvó el canal experimental, no se ha resuelto a realizar ningún trabajo hasta ahora. Gracias al magnífico comportamiento de los arrastres, el canal no se ha azolvado, encontrándose hasta 17 pies de dragado en las zonas más bajas. No obstante la propuesta de la Secretaría de Marina, la draga que se ofreció para hacer un canal de 32 pies no ha sido enviada.



Campaña de aseo en mercados. A fin de mantener permanentemente aseadas y despejadas las vías de acceso y tránsito en los mercados locales, autoridades municipales están adoptando medidas para obligar a los locatarios a cumplir las disposiciones sanitarias. Los agentes policiacos comisionados en los mercados, vigilarán del cumplimiento de las órdenes de aseos y despeje de banquetas, en las que se no permitirá más mercancías. Los locatarios renuentes serán objeto de severas sanciones.

Fallece famoso comerciante.

Nueva York. James Cash Penney, legendaria figura del mundo comercial norteamericano y fundador de las tiendas J.C. Penney, falleció a la edad de 95 años de un ataque cardiaco. Hasta poco antes de su muerte, Penney concurría cinco días por semana a su oficina en el último piso del edificio de 45 plantas que lleva su nombre, despachando asuntos relacionados con su empresa.

Recibió sus primeras lecciones de ahorro, frugalidad y trabajo de parte de su padre cuyo lema favorito era “nadie hace un millón de dólares honradamente”. Posteriormente James Penney decía "ojalá él me hubiera visto hacer el primer millón" de una fortuna multimillonaria, incluyendo 1,700 tiendas de la cadena que lleva el nombre de su fundador, distribuidas por todo el país.

Agasajo a Paty Esquerra. Un grupo de juveniles damitas ofrecieron una alegre y concurrida despedida de soltera para la guapa Paty Esquerra, prometida del doctor Valentín Gutiérrez. Las organizadoras fueron Liliana Mexía, Magy y Lety Ibarra, Marina Grijalva y Ernestina Sandoval, quienes atendieron en la mejor de las formas a sus invitadas. Paty recibió abrazos y los buenos deseos por su feliz matrimonio, sin faltar las bromas, chistes y anécdotas relacionadas con los fines matrimoniales.

13 de febrero de 1996

Culpan al ingenio de pobreza de cañeros. Como grave calificó el CP Rafael Sánchez, delegado de la Unión Nacional de Productores de Caña, la situación de ex-trema pobreza que ha encontrado entre los cañicultores del área de abastecimiento del ingenio local y de los otros tres que operan en Sinaloa. Culpó de ello a la voracidad de los empresarios, que han desplazado de prácticamente todas las labores de cultivo a los campesinos. “Lamentablemente es el único estado donde ocurre esto, específicamente en el ingenio Mochis, La Primavera y en el Rosales”, dijo.

Cuesta de enero durará 6 meses. México, D.F. La cuesta de enero es permanente, pues los precios siguen aumentando en febrero y lo harán hasta finales del primer semestre de este año, advirtió el Consejo Nacional de los Trabajadores, al resaltar que la inflación de enero para la canasta básica fue de 4.75%, y las alzas anunciadas al huevo, aceite, leche en polvo y tortillas, va de 6 a 25%. Criticó el programa fallido de abaratamiento de productos básicos que sólo existe en la imaginación de los funcionarios.



Contaminación causa infertilidad. Ginebra. La contaminación aérea causa cáncer y enfermedades en las vías respiratoria y disminuye la fertilidad masculina dijeron funcionarios de la ONU. Además, científicos creen que agentes tóxicos en el medio ambiente, especialmente los causados por los escapes de los automotores, podría haber ocasionado una disminución del 42% en los espermatozoides de los hombres mayores de 50 años. También los productos químicos como los pesticidas, contribuyen a esto.