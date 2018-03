Falleció Ramón Leyva

Ayer por la mañana me enteré por las redes sociales. Falleció Jesús Ramón Leyva Félix. Un amigo y paisano de Mocoritón Viejo. Allá en la Atenas de Sinaloa, muchos lo conocían como “Palito”. De eso también me enteré, pues lo desconocía.Acá en The Rosca City fue nuestro compañero de equipo y en la Liga del Futbol Diamante-Platino. Con el equipo Santaneros jugó algunas temporadas. Pero su arribo a esta liga lo hizo con el cuadro de su terruño. Aquel Mocorito-UAS, que dirigía Hugo López Rodríguez y que lo hizo campeón.Era un verdadero trabuco. Ramón Leyva jugaba normalmente como medio volante. Su creatividad era ir hacia el frente.Desplegaba esfuerzo y pundonor. Pero además, un caballero dentro y fuera de las canchas. También estuvo con Los Abejorros, que tripulaban Arturo Arteaga y René Belmontes. Pero con Santaneros brilló y nos ayudó a ser un equipo protagonista.Y a propósito de sasu, nijus, piyuris, -traducción- “Para abril o para mayo ya estaremos juntos”. ¡Ai´sí! Ramón padeció de una enfermedad incurable y fue su pesadilla en sus últimos años. Me tocó verlo muy poco en sus últimos días. Lo saludé afortunadamente y lo invité a visitarnos en la cancha. No pudo asistir. Luego lo vi en un homenaje que le hicieran en el Pueblo Mágico dentro de un evento ciclista. Descanse en paz, nuestro amigo y compañero. ¡Un gol en su memoria!