Falló el diálogo, la negociación política y sobrevienen los fracasos en Morena

De regreso. Los días de esta Semana Santa volaron. Y ya estamos de regreso, con el cúmulo de información que generaron los últimos cuatro días tanto a escala local, regional como nacional.

Que falló. Si el presidente López Obrador entendió el mensaje. Entonces posiblemente tenga tiempo para recomponer la estrategia política. Si los diputados morenistas y sus aliados en la Cámara de Diputados no entendieron, entonces conducirán a más fracasos políticos a su líder, el presidente. En una semana, dos reveses hacen reflexionar a cualquiera. La consulta no resultó como esperaba el presidente y sus operadores políticos. Pero en esos escenarios considerados por muchos como negativos, son también una oportunidad para conocer los errores y enmendarlos. En el caso de la reforma eléctrica, se pecó de soberbios, estiraron la liga a todo tope, pero la operación falló. ¿Quiénes fallaron? Fueron varios, pero los más evidentes son quienes conducen a los legisladores morenistas. Desde Palacio nos llega que el presidente montó en cólera. Para nada le gustó pasar a la historia como el primer mandatario al que se le rechaza una iniciativa. Pero pareciera que la lección de estos dos delicados fracasos no es entendida. Apenas cayó el telón del rechazo a la iniciativa presidencial de la reforma eléctrica y López Obrador envió otra iniciativa, ahora de reforma a la Ley Minera. El litio es el tema. Y la aprobaron fast track los diputados morenistas por órdenes del presidente. La oposición abandonó la Cámara. Y eso, quieran o no, manda un mal mensaje. ¿Qué falló en el rechazo de la reforma eléctrica? La ausencia de un diálogo constructivo. La falta de cabildeo entre la mayoría morenista y el resto de los partidos de oposición. En vez de privilegiar el dialogo y la creación de puentes de entendimiento. Todos aportaron su granito de arena en lo contrario. Comenzando desde el presidente, que anunció y ordenó a sus legisladores que no se le cambiaría ni una coma a su iniciativa. Y remacharon el clavo las intervenciones de unos y otros en la Cámara de Diputados, donde prevalecieron la denostación, los insultos, los gritos, y se dio una ausencia total de argumentos inteligentes. México se merece mejores legisladores.

Saldo rojo. Los esfuerzos por tener una Semana Santa “blanca” se fueron al traste. Trece personas fallecieron en el estado en los días de Semana Mayor. Seis fallecieron a consecuencia de accidentes viales, tres fueron asesinatos y cuatro se ahogaron cuando se encontraban disfrutando las playas. Mientras tanto, el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, mostró nuevamente que lo suyo, lo suyo, es la fiesta. Apareció en el malecón bailando. Ordenó organizar un festival en la nueva avenida Quirino Ordaz y se dio una muestra de desfile carnavalero. Por lo demás, todos, visitantes y locales, pasaron por encima de las autoridades en la avenida Del Mar. Pero eso, al “Químico” no le importó. Él estaba en su fiesta.

Que se cuide Cuen. Ayer en la “Semanera”, el gobernador Rubén Rocha Moya tuvo entre sus invitados de gabinete al secretario de Salud, Melesio Cuen. Rocha Moya le cedió la palabra a Cuen para que diera cuenta del programa de brigadas que recorrerán casa por casa en la campaña de vacunación contra el Covid-19. También sobre la instalación de módulos permanentes de vacunación. Cuen sabe que cada vez que el gobernador lo invita a estar cerca de él, le sobreviene un “golpe”. Así es que, en horas habrá de saberse.