Falso discurso. El pleito interno en el Congreso del Estado, efectivamente, fue por dinero; y también para acomodarse en puestos de dirección. Luego de una semana de dimes y diretes que exhibieron nuevamente a los diputados morenistas con mayoría en el Congreso del Estado, se acordó que Graciela Domínguez continúe como coordinadora. Ah, pero crearon varias vicecoordinaciones, una de ellas para acomodar a Cecilia Covarrubias (la que querían poner en lugar de Graciela) y otra vicecoordinación para Rosario Romero. Para llegar al arreglo entre los diputados de Morena fue importante que se autorizaran 25 mil pesos para gestión social y aumentar el pago de viáticos. Dicen que de 16 mil a 20 mil pesos. La diputada Flora Isela Miranda decidió renunciar a la bancada de Morena. Comentó sobre el “falso discurso de los diputados de Morena. El pleito fue por dinero”. Aún quedándose como líder del Congreso, Graciela Domínguez queda políticamente reducida. Hablan que apenas cuenta con el apoyo de once diputados; mientras que la vicecoordinadora Cecilia Covarrubias nueve. El diputado Fernando Mascareño queda fuera del grupo de Morena mientras que Apolinar García se suma al grupo de Covarrubias. Quien crea que esto ya terminó y que el Congreso del Estado volverá a la “normalidad”, se equivoca. La bancada de Morena está evidentemente dividida. Y queda sin interlocutor confiable. Los dos grupos morenistas se despedazarán conforme se acerque la elección. Porque todos, absolutamente todos tienen sus intereses muy personales. Unos quieren reelegirse y otros quieren brincar a la alcaldías, como si realmente se lo merecieran.

¿Austeridad? La nueva y lujosa camioneta que pidió el alcalde Luis Guillermo Benítez ya está en poder del Químico. Más de un millón 100 mil pesos nos dicen que es su costo. ¡Ni AMLO la tiene! El presidente del Comité Municipal del PAN, Roberto González, dio a conocer que la lujosa camioneta ya está en poder del alcalde, aunque todavía no circula en ella. Pero el joven dirigente panista mencionó otro tema interesante. Acusó al Químico de haber pagado alrededor de 800 mil pesos por la elaboración de dos videos. De ser cierto el tema, este podría ser retomado por la síndica procuradora Elsa Bojórquez. Está más que claro. El Químico no está dispuesto a cumplir con la austeridad republicana que tanto enarbola el presidente López Obrador; así como tampoco cumplió con la indicación de no meter a familiares a la nómina municipal. Todo parece indicar que la réplica que intenta convertirse el Químico de AMLO no es más que una locura más del alcalde.

La “cortina” mundial. El asilo político de Evo Morales borró de golpe los temas que habían puesto contra la pared al presidente López Obrador. Ya no se habla del “culiacanazo” y la exhibida al Ejército; tampoco de la indignación e inconformidad que impera entre los elementos de las fuerzas armadas. (AMLO llegó a mencionar golpe de Estado). Mucho menos la masacre de seis niños y tres mujeres del caso LeBaron. Sin duda, estamos ante un presidente y asesores que aprovechan todas las circunstancias para jugar sus “cartas” en momentos de crisis, y de esa manera desviar la atención o, lo que es lo mismo, tender una “cortina de humo”. El peor escándalo en la historia del Senado se dio y un cuestionado nombramiento en la CNDH.