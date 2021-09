Falta agua en Mazatlán y en Escuinapa los policías no tienen gasolina

Viacrucis. La falta de agua potable tiene al borde de la locura a los ciudadanos mazatlecos. Desde hace una semana no sale una gota en la mayoría de las llaves de los hogares, y eso tiene molesta a la gente, pues tienen que comprar agua de garrafón para usarla hasta para el baño. Y lo peor está por venir.

El líquido en los depósitos de las purificadoras se está agotando por la alta demanda y no hay forma de rellenarlos. Durante un recorrido que se realizó ayer por distintas colonias de la ciudad, se hizo palpable la inconformidad de la ciudadanía por el mal episodio que están viviendo y de que ahora tienen que salir a las calles en busca de agua que sirva para beber y poder cocinar los alimentos.

El baño diario tendrá que esperar, lo importante es tener para saciar la sed. La Jumapam estima que este lunes comience a correr agua por algunas tuberías, y que el servicio de restablezca para el día viernes.

Ojalá y los cálculos del gerente general, Gerardo Núñez, no fallen, por que hay un sociedad inconforme que no culpa al huracán Nora por los daños causados al canal de riego, sino a la autoridad por su mal desempeño para solucionar los problemas y que tiene la obligación de garantizar el abasto a la ciudadanía que paga puntual su recibo por consumo.

Se encarece. El huracán Nora trajo abundante agua para el sur de Sinaloa que causó daños a la agricultura y ganadería en la región. Los productores lamentan que perdieron sus cosechas y reses, situación que traerá escasez del producto en los mercados.

En esta cadena de afectaciones, el consumidor final también sale agraviado, ya que tendrá que desembolsar más dinero para adquirir los alimentos.

En los mercados municipales de Mazatlán ya es evidente el alza en los precios de frutas y verduras, el cual impacta brutalmente en el desgastado bolsillo del trabajador mazatleco. Amas de casa tendrán que administrar mejor el dinero y prescindir de otros servicios para tener comida en casa.

¿Y la policía? En redes sociales trascendió que policías del municipio de Escuinapa no hacen su función de patrullar por la calles para prevenir el delito porque las unidades carecen de combustible. Las patrullas permanecen en los patios de la Dirección de Seguridad Pública, y si la ciudadanía los requiere, pues simplemente no acudirán porque no hay manera de trasladarse.

La cabecera municipal, sindicaturas y comisarías se encuentran a merced de los delincuentes porque no hay autoridad en la calle que imponga mano dura. Es conocido que el Ayuntamiento de Escuinapa, a cargo de Emmett Soto Grave, enfrenta una crisis financiera que ha impactado en diferentes departamentos, pero que dejen a la ciudadanía sin seguridad es referencia de que la situación es más grave de lo que se pensaba.

Sacan el cobre. Como ya se van, o bien no andan en campaña, los diputados no respondieron al llamado del secretario general del Congreso, José Antonio Ríos Rojo, de donar una parte de su salario para los damnificados de Nora.

La excusa de algunos fue que andaban apoyando por su cuenta lo que no se les cree mucho, porque si algo les gusta es presumir lo que andan haciendo y muchos no se han tomado las selfies repartiendo las despensas u otros apoyos. Así es esto de la política.

Si fueran campañas, podríamos ver a los diputados con licencia o aspirantes con el agua hasta la cintura en las zonas inundadas, pero como por desgracia ahorita no... En fin, así ha sido siempre la política, la mayoría de los aspirantes apoyan con la intención de tener un voto, pero cuando no lo necesitan, le dan la espalda al pueblo.